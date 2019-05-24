Потоп скасовується: дорожники ліквідували підтоплення на Святошині



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У Києві триває ремонт зливоприймальної системи

Фахівці гідротехнічної служби шляхово-експлуатаційного підприємства Святошинського району Києва ліквідували підтоплення по району, які утворилися сьогодні в результаті сильної зливи. Про це повідомила прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

«Сьогодні вдень залпова злива накрила Святошинський район Києва. Надзвичайна кількість опадів за малий проміжок часу, а також мала пропускна здатність існуючої зливоприймальної системи призвела до короткочасного підтоплення деяких ділянок вулиць та тротуарів», - пояснили автодорівці причин потопу.

«Київавтодор» також повідомив, що наразі розробляється проектна документація на капітальні ремонти площі Героїв Бресту і вул. Святошинської, в рамках яких передбачено ремонт зливоприймальної системи.

«Проведення заміни або прокладання нової дощової каналізації під час робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів вулично-дорожньої мережі є сталою практикою «Київавтодору» і це дозволяє мінімізувати кількість проблемних місць у столиці. Саме такі роботи, а саме влаштування нової дощової каналізації, були проведені під час реконструкції вул. Магнітогорської, капітального ремонту вул. Газопровідної, Васильківської, Сім’ї Кульженків, Алматинської тощо. Також було проведено капітальний ремонт колектору дощової каналізації на розі вул. Саврасова та вул. Гаврилюка, Прозорівського колектору дощової каналізації на перетині бульвару Лесі Українки та вул. Мечникова, колектору дощової каналізації на перетині просп. Правди та просп. Порика», - розповіли в корпорації.

На сьогоднішній день тривають роботи з реконструкції мережі міської дощової каналізації на території, що прилягає до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, проводяться роботи з заміни дощової каналізації в рамках виконання робіт з реконструкції/капітального ремонту дорожнього покриття вул. Федорова, вул. Туполєва, вул. Чорнобильській. Тобто, роботи в напрямку покращення технічного стану зливоприймальної системи столиці ведуться постійно.

Як повідомляв «Главком», сьогодні близько 12-ї години у Святошинському районі Києва пройшла сильна злива, в результаті якої дороги біля станції метро «Святошин» затопило. Автомобілі опинилися по капот у воді, люди не можуть перейти дороги, підземні переходи теж затоплені.