У Києві знову апокаліпсис: сильна злива затопила дороги біля метро «Святошин» (фото)
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Розсилка
На Борщагівці пройшов сильний дощ із градом
Сьогодні, 24 травня, близько 12-ї години у Святошинському районі Києва пройшла сильна злива.
В результаті зливи дороги біля станції метро «Святошин» затоплено водою.
У соцмережі кияни викладають фото та відео з місця потопу. Автомобілі опинилися по капот у воді, люди не можуть перейти дороги, підземні переходи теж затоплені.
Крім того, кияни повідомляють, що в районі вулиці Святошинської пройшов дощ із градом.
В Укргідрометцентрі попередили, що сьогодні у другій половині дня в Києві очікується гроза.
Завтра, 25 травня, протягом доби також прогнозують грози, вдень шквали вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).
Управління з питань цивільного захисту нагадує основні правила поводження під час грози.
На природі слід:
- спуститися у низину;
- відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;
- відійти подалі від водойм;
- на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.
Під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами;
- сидіти на галявинах;
- ховатися під скелями;
- іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;
- купатися.
Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Нагадаємо, у липні минулого року у Києві був справжній апокаліпсис через сильні зливи.