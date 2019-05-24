  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві знову апокаліпсис: сильна злива затопила дороги біля метро «Святошин» (фото)

    • Розсилка
    Затоплені дороги біля метро&nbsp;&laquo;Святошин&raquo; - У Києві знову апокаліпсис: сильна злива затопила дороги біля метро «Святошин» (фото)
    Затоплені дороги біля метро «Святошин»
    Фото: Бледный Вова, Facebook

    На Борщагівці пройшов сильний дощ із градом

    Сьогодні, 24 травня, близько 12-ї години у Святошинському районі Києва пройшла сильна злива.

    В результаті зливи дороги біля станції метро «Святошин» затоплено водою. 

    Читайте також

    У соцмережі кияни викладають фото та відео з місця потопу. Автомобілі опинилися по капот у воді, люди не можуть перейти дороги, підземні переходи теж затоплені.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Києві знову апокаліпсис: сильна злива затопила дороги біля метро «Святошин» (фото)
    У Києві знову апокаліпсис: сильна злива затопила дороги біля метро «Святошин» (фото)
    У Києві знову апокаліпсис: сильна злива затопила дороги біля метро «Святошин» (фото)
    У Києві знову апокаліпсис: сильна злива затопила дороги біля метро «Святошин» (фото)
    У Києві знову апокаліпсис: сильна злива затопила дороги біля метро «Святошин» (фото)

    Крім того, кияни повідомляють, що в районі вулиці Святошинської пройшов дощ із градом.

    8_38
    Фото: Ільдар Ішмуратов

    В Укргідрометцентрі попередили, що сьогодні у другій половині дня в Києві очікується гроза.

    Завтра, 25 травня, протягом доби також прогнозують грози, вдень шквали вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

    Управління з питань цивільного захисту нагадує основні правила поводження під час грози.

    На природі слід:

    • спуститися у низину;
    • відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;
    • відійти подалі від водойм;
    • на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;
    • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;
    • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
    • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.

    Під час грози не можна:

    • ховатися під дуже високими деревами;
    • сидіти на галявинах;
    • ховатися під скелями;
    • іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;
    • купатися.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Нагадаємо, у липні минулого року у Києві був справжній апокаліпсис через сильні зливи.

    Читайте також
    Київ стихійні лиха метро дороги кияни потоп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ