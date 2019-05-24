У Києві знову апокаліпсис: сильна злива затопила дороги біля метро «Святошин» (фото)



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Затоплені дороги біля метро «Святошин» Фото: Бледный Вова, Facebook

На Борщагівці пройшов сильний дощ із градом

Сьогодні, 24 травня, близько 12-ї години у Святошинському районі Києва пройшла сильна злива.

В результаті зливи дороги біля станції метро «Святошин» затоплено водою.

У соцмережі кияни викладають фото та відео з місця потопу. Автомобілі опинилися по капот у воді, люди не можуть перейти дороги, підземні переходи теж затоплені.

Крім того, кияни повідомляють, що в районі вулиці Святошинської пройшов дощ із градом.

Фото: Ільдар Ішмуратов

В Укргідрометцентрі попередили, що сьогодні у другій половині дня в Києві очікується гроза.

Завтра, 25 травня, протягом доби також прогнозують грози, вдень шквали вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

Управління з питань цивільного захисту нагадує основні правила поводження під час грози.

На природі слід:

спуститися у низину;

відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;

відійти подалі від водойм;

на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.

Під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами;

сидіти на галявинах;

ховатися під скелями;

іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;

купатися.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, у липні минулого року у Києві був справжній апокаліпсис через сильні зливи.