  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві злива: як автодорівці рятують столицю від підтоплень (фото)

    • Розсилка
    Комунальники проводять&nbsp;очищення зливоприймальної системи&nbsp; - У Києві злива: як автодорівці рятують столицю від підтоплень (фото)
    Комунальники проводять очищення зливоприймальної системи 
    Фото: Київавтодор

    Гідротехнічні служби працюють у посиленому режимі

    Сьогодні, 7 травня, близько 16-ї години у Києві розпочався дощ зі шквальним вітром.

    Ще напередодні гідротехнічні служби підприємств «Київавтодору» активно проводили роботи з очищення зливоприймальної системи у потенційно небезпечних для підтоплення місцях. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації.

    Читайте також

    «Сьогодні в усіх районах столиці гідротехнічні служби шляхово-експлуатаційних підприємств комунальної корпорації «Київавтодор» в черговий раз працюють у посиленому режимі», - йдеться в повідомленні.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    У Києві злива: як автодорівці рятують столицю від підтоплень (фото)
    У Києві злива: як автодорівці рятують столицю від підтоплень (фото)
    У Києві злива: як автодорівці рятують столицю від підтоплень (фото)
    У Києві злива: як автодорівці рятують столицю від підтоплень (фото)
    У Києві злива: як автодорівці рятують столицю від підтоплень (фото)
    У Києві злива: як автодорівці рятують столицю від підтоплень (фото)
    У Києві злива: як автодорівці рятують столицю від підтоплень (фото)

    Раніше Укргідрометцентр попередив, що до кінця доби 7 травня у Києві очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

    Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Нагадаємо, 3 травня у столиці злива за лічені хвилини утворила потоп на деяких дорогах. 

     

    Читайте також
    Київ Укргідрометцентр Київавтодор КМДА потоп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ