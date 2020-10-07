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    У Києві таксист зніс огорожу швидкісного трамвая (фото, відео)

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    Автомобіль зніс близько 10 м паркану - У Києві таксист зніс огорожу швидкісного трамвая (фото, відео)
    Автомобіль зніс близько 10 м паркану
    Фото: Магнолія-ТВ

    Комунальники демонтують потрощений паркан

    У вівторок, 6 жовтня, ввечері на вулиці Жилянській у Києві водій служби таксі Bolt влетів в огорожу швидкісного трамвая.

    Водій автомобіля Ford розповів «Магнолії-ТВ», що не впорався з керуванням через погодні умови. Каже, що легковик занесло на мокрому асфальті і він влетів в огорожу.

    У салоні машини був лише водій, чоловік не зазнав травм.

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    У Києві таксист зніс огорожу швидкісного трамвая (фото, відео)
    У Києві таксист зніс огорожу швидкісного трамвая (фото, відео)
    У Києві таксист зніс огорожу швидкісного трамвая (фото, відео)

    На місце ДТП прибули комунальники, бо таксі знесло близько 10 метрів паркану. Аварійна служба розпочала демонтаж потрощеної огорожі.

    Як повідомлялося, 6 жовтня на Житомирській трасі, поблизу із селом Капітанівка Києво-Святошинського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобус Mercedes та автомобіля Opel. За попередніми даними, травми отримали близько 10 осіб.

    таксі ДТП Київ водій автомобіль
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