У Києві таксист зніс огорожу швидкісного трамвая (фото, відео)



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Автомобіль зніс близько 10 м паркану Фото: Магнолія-ТВ

Комунальники демонтують потрощений паркан

У вівторок, 6 жовтня, ввечері на вулиці Жилянській у Києві водій служби таксі Bolt влетів в огорожу швидкісного трамвая.

Водій автомобіля Ford розповів «Магнолії-ТВ», що не впорався з керуванням через погодні умови. Каже, що легковик занесло на мокрому асфальті і він влетів в огорожу.

У салоні машини був лише водій, чоловік не зазнав травм.

На місце ДТП прибули комунальники, бо таксі знесло близько 10 метрів паркану. Аварійна служба розпочала демонтаж потрощеної огорожі.

Як повідомлялося, 6 жовтня на Житомирській трасі, поблизу із селом Капітанівка Києво-Святошинського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобус Mercedes та автомобіля Opel. За попередніми даними, травми отримали близько 10 осіб.