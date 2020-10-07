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    На Київщині п’яний молодик викрав автомобіль і розбив його

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    Чоловік на викраденому автомобілі скоїв ДТП - На Київщині п’яний молодик викрав автомобіль і розбив його
    Чоловік на викраденому автомобілі скоїв ДТП
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські затримали чоловіка та відкрили кримінальне провадження

    У селі Требухів Броварського району Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода. Поліцейські прибули на місце події та виявили водія з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Перевірка на «Драгері» показала 2,93 проміле алкоголю в крові.

    Під час оформлення ДТП виявилось, що правопорушник немає жодних документів, тоді поліцейські встановили власника автівки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Як з’ясувалось, зловмисник викрав автомобіль Mitsubishi, що був припаркований на подвір’ї, та поїхав на чужому транспортному засобі у своїх справах. По дорозі нетверезий керманич вчинив ДТП та пошкодив викрадену автівку.

    Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 29-річний місцевий житель, раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

    Крім того, за керування авто у стані алкогольного сп'яніння, без відповідних документів та скоєння ДТП водія притягнено до адміністративної відповідальності.

    Нагадаємо, 4 жовтня поліцейський, перебуваючи за кермом «Фольксваген» у стані сп’яніння, у Броварах на пішохідному переході збив двох жінок. В подальшому він, проїхавши ще пів сотні метрів, зіткнувся з деревом

    Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що винуватця ДТП звільнено з органів внутрішніх справ, а його безпосереднього керівника знімуть із посади.

    Обставини ДТП розслідують слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві.

    Національна поліція України ДТП кримінал Київщина автомобіль
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