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    Житель області приїхав до Одеси промишляти крадіжками. Але все закінчилося на першому пограбуванні

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    Житель області приїхав до Одеси промишляти крадіжками. Але все закінчилося на першому пограбуванні

    Одеські правоохоронці затримали неповнолітнього за підозрою у пограбуванні студентки

    Ввечері у дворі біля гуртожитку зловмисник зненацька підбіг до дівчини, вирвав з рук рюкзак, в якому знаходились мобільний телефон та кілька сотень готівкою, і втік.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Потерпіла із заявою про пограбування відразу звернулась до Портофранківського відділення поліції.

    Вжитими заходами правоохоронці встановили та затримали причетну до злочину особу. У правопорушника - 17-річного мешканця Одещини - поліцейські вилучили викрадені речі та повернули власниці.

    Юнаку вже оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

    За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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