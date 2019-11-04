Житель області приїхав до Одеси промишляти крадіжками. Але все закінчилося на першому пограбуванні
Одеські правоохоронці затримали неповнолітнього за підозрою у пограбуванні студентки
Ввечері у дворі біля гуртожитку зловмисник зненацька підбіг до дівчини, вирвав з рук рюкзак, в якому знаходились мобільний телефон та кілька сотень готівкою, і втік.
Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».
Потерпіла із заявою про пограбування відразу звернулась до Портофранківського відділення поліції.
Вжитими заходами правоохоронці встановили та затримали причетну до злочину особу. У правопорушника - 17-річного мешканця Одещини - поліцейські вилучили викрадені речі та повернули власниці.
Юнаку вже оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.