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  4. Потужні символи. Ексречниця Ющенка розповіла, що її вразило у селі Мощун (фото)
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    Новини

    Потужні символи. Ексречниця Ющенка розповіла, що її вразило у селі Мощун (фото)

    Ванникова зазначила, що&nbsp;маленькі грядки біля зруйнованих мощунських хат &ndash;&nbsp;це потужний, глибокий символ непереможності українського духу - Потужні символи. Ексречниця Ющенка розповіла, що її вразило у селі Мощун (фото)
    Ванникова зазначила, що маленькі грядки біля зруйнованих мощунських хат – це потужний, глибокий символ непереможності українського духу
    фото: Ірина Ванникова/Facebook

    Жителі замалювали кожну дірку від «градів» квіточкою

    Село Мощун Бучанського району Київської області, яке практично стерли з лиця землі російські загарбники, поволі починає оговтуватися. Екссекретарка колишнього президента Віктора Ющенка Ірина Ванникова відвідала село та поділилась світлинами на своїй сторінці у Facebook.

    «Чорні скелети понівечених будинків серед буйних липневих бурьянів. Вікна з побитим склом, наче сліпі. Немає жодного цілого куточка на все село. Навіть, цвинтар сплюндрували, якесь падло на БТРі розверталось прямісінько на могилах. Поламаний ліс та посічені градами паркани», – зазначила Ванникова.

    Проте місцеві жителі замалювали кожну дірку від «градів» квіточкою. І таких квіточок сотні по всьому селу. Увесь Мощун заквітчаний там, де є люди.

    Ванникова зазначила, що квіточки на парканах, маленькі грядки картоплі та помідорів біля зруйнованих мощунських хат, поремонтовані нашвидкуруч обійстя, господарі, які вже наводять лад біля своїх будиночків, почищені дороги, доглянуті й засіяні по всій Україні поля посеред війни – це потужний, глибокий символ непереможності українського духу, спраги до життя та світла.

    «Бо, світло перемагає темряву. А українці неодмінно переможуть», – додала жінка.

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    Потужні символи. Ексречниця Ющенка розповіла, що її вразило у селі Мощун (фото)
    Потужні символи. Ексречниця Ющенка розповіла, що її вразило у селі Мощун (фото)
    Потужні символи. Ексречниця Ющенка розповіла, що її вразило у селі Мощун (фото)
    Потужні символи. Ексречниця Ющенка розповіла, що її вразило у селі Мощун (фото)
    Потужні символи. Ексречниця Ющенка розповіла, що її вразило у селі Мощун (фото)
    фото: Ірина Винникова/Facebook

    Нагадаємо, що 21 березня ЗСУ вибили окупантів із села Мощун. Очевидці кажуть, що тут встигли побувати кадирівці та російські десантники. Мощун входить до Бучанського району Київської області України.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Потужні символи. Ексречниця Ющенка розповіла, що її вразило у селі Мощун (фото)