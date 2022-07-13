Потужні символи. Ексречниця Ющенка розповіла, що її вразило у селі Мощун (фото)

Село Мощун Бучанського району Київської області, яке практично стерли з лиця землі російські загарбники, поволі починає оговтуватися. Екссекретарка колишнього президента Віктора Ющенка Ірина Ванникова відвідала село та поділилась світлинами на своїй сторінці у Facebook.

«Чорні скелети понівечених будинків серед буйних липневих бурьянів. Вікна з побитим склом, наче сліпі. Немає жодного цілого куточка на все село. Навіть, цвинтар сплюндрували, якесь падло на БТРі розверталось прямісінько на могилах. Поламаний ліс та посічені градами паркани», – зазначила Ванникова.

Проте місцеві жителі замалювали кожну дірку від «градів» квіточкою. І таких квіточок сотні по всьому селу. Увесь Мощун заквітчаний там, де є люди.

Ванникова зазначила, що квіточки на парканах, маленькі грядки картоплі та помідорів біля зруйнованих мощунських хат, поремонтовані нашвидкуруч обійстя, господарі, які вже наводять лад біля своїх будиночків, почищені дороги, доглянуті й засіяні по всій Україні поля посеред війни – це потужний, глибокий символ непереможності українського духу, спраги до життя та світла.

«Бо, світло перемагає темряву. А українці неодмінно переможуть», – додала жінка.

Нагадаємо, що 21 березня ЗСУ вибили окупантів із села Мощун. Очевидці кажуть, що тут встигли побувати кадирівці та російські десантники. Мощун входить до Бучанського району Київської області України.

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