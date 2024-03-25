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Франція оголосила найвищий рівень терористичної небезпеки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Франція оголосила найвищий рівень терористичної небезпеки
Франція побоюється терактів після теракту у Москві
фото із відкритих джерел

Макрон запровадив у Франції найвищий рівень небезпеки після теракту у «Крокусі» у Москві

Після теракту в російському «Крокус Сіті Холлі» влада Франції прийняла рішення про підвищення рівня терористичної небезпеки, заявив французький прем'єр-міністр Габріель Атталь у соцмережі Twitter (Х). За його словами, було вирішено «підвищити пильність до найвищого рівня».

«Після теракту в Москві президент країни (Еммануель Макрон – «Главком») зібрав в Єлисейському палаці Раду з питань оборони та національної безпеки. «Ми вирішили підвищити пильність до найвищого рівня: надзвичайна ситуація з ризиком терактів», – написав Атталь.

Раніше стало відомо, що Макрон 24 березня скликав засідання ради з питань оборони у зв'язку з терактом у підмосковному «Крокус Сіті Холлі». 

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

До слова, громадськість у Франції підтримує відновлення обов'язкової служби в армії. Запровадження регулярного призову до війська схвалюють майже дві третини жителів країни. Про це свідчать результати опитування опублікованого в Le Journal du dimanche.

Згідно з відповідями, відновлення обов'язкової військової служби підтримують 65% чоловіків та 63% жінок. При цьому таку ідею підтримують 58% опитаних французів віком до 35 років, а серед людей старших 65 років ця частка зростає до 70%.

Популярність обов’язкової служби також залежить від політичних уподобань респондентів. Серед прихильників лівих сил призов до армії схвалює кожен другий, тоді як серед правих «за» виступають 82%.

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Теги: Франція теракт міністр Еммануель Макрон президент влада стрілянина надзвичайна ситуація відео вибух соцмережі

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