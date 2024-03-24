Роспропаганда показала відео з Путіним у перші хвилини теракту в «Крокусі». Що не так із його костюмом?

Упродовж майже доби російський диктатор одягнений однаково

Російський пропагандист із державного медіа-холдингу ВДТРК Павло Зарубін опублікував «унікальне відео, яке ще ніхто не бачив». На ньому нібито зафіксовано, як російський диктатор Володимир Путін із перших хвилин після нападу на відвідувачів «Крокус Сіті Холу» у Підмосков'ї «тримав руку на пульсі» подій.

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Пропагандист стверджує, що фіксував, як ще з вечора 22 березня диктатор заслуховував очільників усіх компетентних відомств як щодо наслідків нападу, їх ліквідації та допомоги постраждалим, так і щодо перебігу «полювання» на нападників, а потім зрештою звернувся до росіян з заявою 23 березня.

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Так, у своєму зверненні, яке було оприлюднене по обіді 23 лютого, за 17 годин після нападу у Підмосков'ї, Путін одягнений у чорний костюм, на ньому також вугільно-чорна краватка без жодних вкраплень інших кольорів.

У такому ж вигляді російський диктатор постає й у «документальних кадрах» Зарубіна, причому не лише у момент підготовки та зачитування звернення, а й, як запевняє пропагандист, «у хвилини та години після теракту».

Тож до опублікованих «документальних кадрів» виникає логічне питання: чому упродовж, як стверджується, майже доби російський диктатор одягнений однаково.

Варіантів можливих відповідей на це питання – небагато.

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Перший – звістка про напад заскочила диктатора на робочому місці і він залишався у кабінеті майже добу, не маючи часу навіть на те, аби перевдягтися.

Другий – і «перші хвилини та години» після нападу, і звернення до росіян були записані одночасно, одразу після появи інформації про атаку. Однак з якоїсь причини «звернення» у Кремлі вирішили притримати до наступного дня.

Третій – «унікальні документалььні кадри» пропагандистів є постановкою і не мають нічого спільного з реальністю. А єдина причина зйомки вистави полягає у бажанні показати Путіна таким собі «батьком російської нації», який цілодобово працює в інтересах росіян.

Варто зазначити, що за кілька годин до нападу пропагандисти публікували відео з наради диктатора з членами ради безпеки РФ, що відбулася 22 березня. Там Путін «обговорював заходи по боротьбі з поширенням ідей неонацизму» у темному костюмі сіро-синього відтінку та пістрявій краватці.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

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Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

До слова, ФСБ заявила, що підозрювані у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» нібито хотіли втекти в Україну. Українська розвідка цю інформацію заперечує.