Загибель людей біля укриття у Києві: апеляційний суд скасував вирок охоронцю лікарні

1 червня 2023 року під час обстрілу біля зачиненого укриття загинули троє людей

Київський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок колишньому сторожу поліклініки в Деснянському районі Києва Вадиму Мошкіну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судовий репортер».

Охоронця лікарні звинуватили в тому, що він не відкрив укриття у ніч на 1 червня 2023 року, коли Росія била по столиці. Уламки ракети впали біля медзакладу й забрали життя двох жінок і восьмирічної дівчинки, які намагалися потрапити до сховища.

У липні минулого року суд першої інстанції визнав Мошкіна винним у залишенні в небезпеці, що призвело до загибелі людей, і призначив йому чотири роки позбавлення волі. Мошкін оскаржував вирок. В апеляційному суді він говорив, що не чув, що стукають у двері, а коли почув, то пішов відчиняти двері, але стався вибух і на нього впала вхідна група скляних дверей, які він хотів відкрити, внаслідок чого він теж постраждав.

Приміщення поліклініки не було обладнано гучномовцем, відстежувати ситуацію він мусив самостійно у своєму телефоні. Наказ №301, яким на сторожів нібито покладено обовʼязок відчиняти двері в укриття, як стверджує Мошкін, насправді зʼявився вже після трагедії, а раніше він його не бачив і підпис про ознайомлення там свій не ставив. Основний вхід у поліклініку був і входом у сховище. Мошкін та інші сторожі несли матеріальну відповідальність, тому двері зачинялися на ніч.

Апеляційний суд вважає, що як під час досудового розслідування, так і в суді першої інстанції не перевірялася версія захисту щодо фактичної можливості вчасно зреагувати на повітряну тривогу і, відповідно, наявність у Мошкіна умислу. На думку апеляційного суду, перша інстанція не дослідила докази й не зʼясувала, коли фактично було видано наказ № 301.

Вирок скасували й призначили новий розгляд справи в суді першої інстанції. За цими ж подіями судять також чотирьох чиновників, яких звинувачують у службовій недбалості.

На лаві підсудних – директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міськдержадміністрації Андрій Ткачук, перша заступниця голови Деснянської райдержадміністрації у місті Києві Ірина Алєксєєнко, директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Деснянського району Києва Олег Шугалевич і його заступник Василь Десик. Провину вони також не визнають.

Як відомо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких девʼятирічна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодом на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.