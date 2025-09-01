Головна Київ Новини
search button user button menu button

Загибель людей біля укриття у Києві: апеляційний суд скасував вирок охоронцю лікарні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Загибель людей біля укриття у Києві: апеляційний суд скасував вирок охоронцю лікарні
Колишній сторож поліклініки в Деснянському районі Києва Вадим Мошкін
фото: «Судовий репортер»

1 червня 2023 року під час обстрілу біля зачиненого укриття загинули троє людей

Київський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок колишньому сторожу поліклініки в Деснянському районі Києва Вадиму Мошкіну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судовий репортер».

Охоронця лікарні звинуватили в тому, що він не відкрив укриття у ніч на 1 червня 2023 року, коли Росія била по столиці. Уламки ракети впали біля медзакладу й забрали життя двох жінок і восьмирічної дівчинки, які намагалися потрапити до сховища.

У липні минулого року суд першої інстанції визнав Мошкіна винним у залишенні в небезпеці, що призвело до загибелі людей, і призначив йому чотири роки позбавлення волі. Мошкін оскаржував вирок. В апеляційному суді він говорив, що не чув, що стукають у двері, а коли почув, то пішов відчиняти двері, але стався вибух і на нього впала вхідна група скляних дверей, які він хотів відкрити, внаслідок чого він теж постраждав.

Приміщення поліклініки не було обладнано гучномовцем, відстежувати ситуацію він мусив самостійно у своєму телефоні. Наказ №301, яким на сторожів нібито покладено обовʼязок відчиняти двері в укриття, як стверджує Мошкін, насправді зʼявився вже після трагедії, а раніше він його не бачив і підпис про ознайомлення там свій не ставив. Основний вхід у поліклініку був і входом у сховище. Мошкін та інші сторожі несли матеріальну відповідальність, тому двері зачинялися на ніч.

Апеляційний суд вважає, що як під час досудового розслідування, так і в суді першої інстанції не перевірялася версія захисту щодо фактичної можливості вчасно зреагувати на повітряну тривогу і, відповідно, наявність у Мошкіна умислу. На думку апеляційного суду, перша інстанція не дослідила докази й не зʼясувала, коли фактично було видано наказ № 301.

Вирок скасували й призначили новий розгляд справи в суді першої інстанції. За цими ж подіями судять також чотирьох чиновників, яких звинувачують у службовій недбалості.

На лаві підсудних – директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міськдержадміністрації Андрій Ткачук, перша заступниця голови Деснянської райдержадміністрації у місті Києві Ірина Алєксєєнко, директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Деснянського району Києва Олег Шугалевич і його заступник Василь Десик. Провину вони також не визнають.

Як відомо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких девʼятирічна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодом на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

Читайте також:

Теги: Київ укриття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дорожні служби ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття за зазначеними адресами
У Києві обмежено рух Столичним шосе та вулицею Дашкевича (схеми)
4 серпня, 09:33
Роботи проводитимуться за сприятливих погодних умов
Рух вулицею Євгена Маланюка частково обмежено до 20 серпня: схема
6 серпня, 12:24
Заступник директора ПрАТ «АК «Київводоканал» звинувачується у службовій недбалості
Збитки у майже 0,5 млн грн. Заступник директора «Київводоканалу» отримав підозру
8 серпня, 08:06
Експосадовцю Шевченківської РДА повідомлено про підозру
Експосадовець Шевченківської РДА підозрюється у переплаті 1,8 млн грн за ремонт укриттів
20 серпня, 15:58
Ретро-трамвай повернувся на історичний Поділ та курсуватиме з екскурсіями за маршрутом: «Контрактова площа – площа Тараса Шевченка» і в зворотному напрямку
На Поділ після реставрації повернувся ретро-трамвай (фото)
25 серпня, 08:17
Триває ліквідація наслідків обстрілу на всіх локаціях
Як відбувається ліквідація наслідків нічного обстрілу Києва (фото, відео)
28 серпня, 08:52
У редакції вибиті вікна в частині приміщень
Окупанти пошкодили редакцію «Радіо Свобода» у Києві (фото)
28 серпня, 15:17
«Укрзалізниця» повідомила про затримку деяких поїздів через пошкодження інфраструктури
«Укрзалізниця» повідомила про затримку деяких поїздів через пошкодження інфраструктури
30 серпня, 06:18
Яна Шаповал загинула через російський удар
Удар по Києву 28 серпня: загинула Яна Шаповал, її чоловік і син борються за життя
29 серпня, 19:33

Новини

Загибель людей біля укриття у Києві: апеляційний суд скасував вирок охоронцю лікарні
Загибель людей біля укриття у Києві: апеляційний суд скасував вирок охоронцю лікарні
Хто захопив землі біля Дніпра? Держаудитслужба оприлюднила результати перевірки Українки під Києвом
Хто захопив землі біля Дніпра? Держаудитслужба оприлюднила результати перевірки Українки під Києвом
Під час реставрації Будинку вчителя виявлено автентичні елементи (фото)
Під час реставрації Будинку вчителя виявлено автентичні елементи (фото)
Суд відновив справу Китаєво
Суд відновив справу Китаєво
У Києві після тривалих погоджень затверджено правила для малих суден
У Києві після тривалих погоджень затверджено правила для малих суден
Рух на мосту через Десенку від 1 вересня здійснюється двома смугами
Рух на мосту через Десенку від 1 вересня здійснюється двома смугами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
51K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
21K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
15K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
7056
Вбивство Парубія: з'явилася нова інформація про підозрюваного

Новини

МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Сьогодні, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua