«Осередок пияцтва»: мешканці Оболоні вимагають закрити «наливайку» біля метро

Заклад громадського харчування під назвою «Вулик», на який скаржаться місцеві жителі

Жителя Оболоні стверджують, що «наливайка» перетворила сусідню територію на осередок постійних бійок, пияцтва та антисанітарії

Мешканці Оболонського району Києва скаржаться на діяльність закладу громадського харчування під назвою «Вулик», розташованого на території ринку «Явір-95» біля метро «Мінська». Люди стверджують, що «наливайка» перетворила сусідню територію на осередок постійних бійок, пияцтва та антисанітарії, і вимагають від влади закрити заклад. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Колективне звернення від мешканців, датоване 15 вересня 2025 року, поширюється у місцевих пабліках та соцмережах. У ньому йдеться про те, що діяльність «Вулика» спричиняє порушення громадського порядку.

Повідомляється, що з самого ранку заклад збирає «осіб сумнівної репутації». Навколо «Вулика» постійно відбувається масове розпивання алкоголю, яке супроводжується криками, бійками та нецензурною лайкою.

За словами авторів звернення, їхні численні спроби вирішити проблему не дали результатів. «Наші неодноразові звернення до адміністрації ринку, глави району та охорони ринку не дали результатів. Неодноразовий виклик міліції також не призвів до усунення проблеми», – йдеться в тексті.

Мешканці закликають відповідальні структури вжити заходів та припинити діяльність закладу. На їхню думку, «Вулик» систематично порушує громадський порядок і створює небезпечну ситуацію в центрі Оболоні, що є неприпустимим.

Допис у місцевому пабліку скриншот

У коментарях під дописом жителі району опублікували фото, стверджуючи, що на ньому зображено відвідувачів саме цього закладу.

Нетверезі особи сплять на клумбі ірисів просто перед входом у дитячу поліклініку. Це поряд з ринком і «Вуликом» фото з соцмереж

Також у коментарях кияни зауважують, що подібна проблема існує не лише у цій локації.

скриншот коментарів

Коментарі у місцевому пабліку скриншот

Коментарі у місцевому пабліку скриншот

Коментарі у місцевому пабліку скриншот

Коли сьогодні вранці кореспондент «Главкома» навідався до «Вулика», відвідувачів було мало, відпочиваючих на траві нетверезих осіб теж не помічено. Але просто біля входу у метро спала жінка дуже неохайного вигляду, час від часу вона піднімалася, щось сама до себе агресивно промовляла і знов засинала. Трохи поодаль двоє чоловіків, один з них з явними наслідками нещодавньої бійки на лиці, розпивали алкоголь. За словами місцевих, така картина біля метро останнім часом постійно.

Нетверезі особи неохайного вигляду біля входу у метро «Мінська» фото: glavcom.ua

Нагадаємо, 82% опитаних українців вживають алкоголь. Результати онлайн-опитування опублікував Український інститут майбутнього. Метою опитування було провести оцінку емоційно-психологічного стану українців під час війни з Росією.

За результатами опитування алкогольні напої вживають 82% респондентів, 65% із яких приймають спиртне кілька разів на місяць чи рідше. Декілька разів на тиждень алкоголь п’ють 15% опитаних, а ще 3% випивають майже щодня. Респонденти зізналися, що вживають спиртні напої з метою розслабитися, відпочити та відновити сили.