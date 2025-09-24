Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Осередок пияцтва»: мешканці Оболоні вимагають закрити «наливайку» біля метро

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Осередок пияцтва»: мешканці Оболоні вимагають закрити «наливайку» біля метро
Заклад громадського харчування під назвою «Вулик», на який скаржаться місцеві жителі
фото: glavcom.ua

Жителя Оболоні стверджують, що «наливайка» перетворила сусідню територію на осередок постійних бійок, пияцтва та антисанітарії

Мешканці Оболонського району Києва скаржаться на діяльність закладу громадського харчування під назвою «Вулик», розташованого на території ринку «Явір-95» біля метро «Мінська». Люди стверджують, що «наливайка» перетворила сусідню територію на осередок постійних бійок, пияцтва та антисанітарії, і вимагають від влади закрити заклад. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Колективне звернення від мешканців, датоване 15 вересня 2025 року, поширюється у місцевих пабліках та соцмережах. У ньому йдеться про те, що діяльність «Вулика» спричиняє порушення громадського порядку.

Повідомляється, що з самого ранку заклад збирає «осіб сумнівної репутації». Навколо «Вулика» постійно відбувається масове розпивання алкоголю, яке супроводжується криками, бійками та нецензурною лайкою.

За словами авторів звернення, їхні численні спроби вирішити проблему не дали результатів. «Наші неодноразові звернення до адміністрації ринку, глави району та охорони ринку не дали результатів. Неодноразовий виклик міліції також не призвів до усунення проблеми», – йдеться в тексті.

Мешканці закликають відповідальні структури вжити заходів та припинити діяльність закладу. На їхню думку, «Вулик» систематично порушує громадський порядок і створює небезпечну ситуацію в центрі Оболоні, що є неприпустимим.

Допис у місцевому пабліку
Допис у місцевому пабліку
скриншот

У коментарях під дописом жителі району опублікували фото, стверджуючи, що на ньому зображено відвідувачів саме цього закладу.

Нетверезі особи сплять на клумбі ірисів просто перед входом у дитячу поліклініку. Це поряд з ринком і «Вуликом»
Нетверезі особи сплять на клумбі ірисів просто перед входом у дитячу поліклініку. Це поряд з ринком і «Вуликом»
фото з соцмереж

Також у коментарях кияни зауважують, що подібна проблема існує не лише у цій локації. 

«Осередок пияцтва»: мешканці Оболоні вимагають закрити «наливайку» біля метро фото 1
скриншот коментарів
Коментарі у місцевому пабліку
Коментарі у місцевому пабліку
скриншот
Коментарі у місцевому пабліку
Коментарі у місцевому пабліку
скриншот
Коментарі у місцевому пабліку
Коментарі у місцевому пабліку
скриншот

Коли сьогодні вранці кореспондент «Главкома» навідався до «Вулика», відвідувачів було мало, відпочиваючих на траві нетверезих осіб теж не помічено. Але просто біля входу у метро спала жінка дуже неохайного вигляду, час від часу вона піднімалася, щось сама до себе агресивно промовляла і знов засинала. Трохи поодаль двоє чоловіків, один з них з явними наслідками нещодавньої бійки на лиці, розпивали алкоголь. За словами місцевих, така картина біля метро останнім часом постійно. 

Нетверезі особи неохайного вигляду біля входу у метро «Мінська»
Нетверезі особи неохайного вигляду біля входу у метро «Мінська»
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, 82% опитаних українців вживають алкоголь. Результати онлайн-опитування опублікував Український інститут майбутнього. Метою опитування було провести оцінку емоційно-психологічного стану українців під час війни з Росією.

За результатами опитування алкогольні напої вживають 82% респондентів, 65% із яких приймають спиртне кілька разів на місяць чи рідше. Декілька разів на тиждень алкоголь п’ють 15% опитаних, а ще 3% випивають майже щодня. Респонденти зізналися, що вживають спиртні напої з метою розслабитися, відпочити та відновити сили.

Читайте також:

Теги: Київ метро торгівля бійка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідером за цінами однокімнатних квартир став Ужгород
Де в Україні найдорожча оренда квартир: одне із міст несподівано обігнало Київ та Львів
24 серпня, 19:13
За словами поліції, зловмисники на чолі з двома колишніми міліціонерами налагодили діяльність 10 гральних комплексів у кількох районах столиці
У Києві припинено діяльність мережі гральних закладів з багатомільйонними прибутками
26 серпня, 12:54
Залізничники ліквідовують наслідки пошкодження залізничної інфраструктури
«Укрзалізниця» змінила рух деяких поїздів через пошкодження інфраструктури: перелік
28 серпня, 09:38
Росія у ніч на 28 серпня завдала чергового масованого удару по столиці
Росія обирає балістику, а не стіл перемовин: Зеленський про удар по Києву
28 серпня, 08:22
Під час протиаварійних робіт у Будинку вчителя реставратори знайшли автентичне фарбування вікон і латунні лиштви фасадних рам
Під час реставрації Будинку вчителя виявлено автентичні елементи (фото)
1 вересня, 19:01
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі
Столичне підприємство постачало росіянам полімерну продукцію: прокуратура поклала край «бізнесу»
4 вересня, 15:11
Росія атакувала Київ дронами
Атака на Київ: влада відзвітувала про ліквідацію наслідків
7 вересня, 22:40
Патрульна поліція Києва: Пам’ятайте, що в сильний дощ краще зупинитися та перечекати негоду
Київ накрила потужна злива (фото, відео)
8 вересня, 18:53
Мецола виступить у Верховній Раді
Голова Європарламенту прибула до Києва
17 вересня, 09:37

Новини

«Осередок пияцтва»: мешканці Оболоні вимагають закрити «наливайку» біля метро
«Осередок пияцтва»: мешканці Оболоні вимагають закрити «наливайку» біля метро
Планові відключення світла у Бучі та Ворзелі: графік та адреси
Планові відключення світла у Бучі та Ворзелі: графік та адреси
«Бронювання» за $15 тис. Поліція повідомила про затримання організатора схеми
«Бронювання» за $15 тис. Поліція повідомила про затримання організатора схеми
У Подільському районі поліція затримала торговця амфетаміном
У Подільському районі поліція затримала торговця амфетаміном
У Києві на території лікарні з’явиться гольф-майданчик: деталі
У Києві на території лікарні з’явиться гольф-майданчик: деталі
На Оболоні невідомі порізали замки на підсобних приміщеннях будинків: мешканці стривожені
На Оболоні невідомі порізали замки на підсобних приміщеннях будинків: мешканці стривожені

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua