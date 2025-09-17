Головна Країна Події в Україні
Візит Трампа та Меланії до Британії, атака на Черкащину та Кропивницький: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Візит Трампа та Меланії до Британії, атака на Черкащину та Кропивницький: головне за ніч
Трамп та перша леді прибули у Велику Британію
фото: Reuters

На Черкащині через російський удар пошкоджена критична інфраструктура

Атака на Кропивницький, обстріл Черкащини, удар по залізниці, візит Трампа та першої леді Меланії до Британії, пожежа у Києві.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 17 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Кропивницький

У ніч на 17 вересня у Кропивницькому пролунала серія вибухів. За повідомленням моніторингових каналів, місто опинилось під атакою ворожих дронів.

Повітряні сили повідомляли, що ударні БпЛА летять курсом на Кропивницький. Згодом з'явилась інформація, що у місті було чутно вибухи.

Місцеві пабліки поширили відео, на яких видніється пожежа після атаки. Влада поки не коментувала ситуацію, наслідки обстрілу уточнюються.

Обстріл Черкащини

У ніч на 17 вересня російські окупанти атакували Черкащину ударними безпілотниками. «Цієї ночі ворог скерував на Черкащину ударні БпЛА», – написав очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу постраждала критична інфраструктура.

Наразі не повідомлялось про точні наслідки, інформація уточнюється. За даними місцевих пабліків, у населеному пункті Сміла спостерігаються перебої з електропостачанням.

Удар по залізниці

Російські терористи обстріляли залізницю цієї ночі. Через це є затримка потягів. Де саме є пошкодження та яких масштабів, поки невідомо. Через знеструмлення є затримка поїздів Дніпровського напрямку.

«86/72 Львів-Запоріжжя – Павлоград; 85/71 Запоріжжя, Павлоград – Львів, 75 Київ-Кривий Ріг, № 80 Львів – Дніпро, можуть додатись й інші. Резервні тепловози напоготові, локомотивні бригади виїжджають, допомагатимуть мінімізувати затримки й традиційно – довезти кожного», – йдеться у повідомленні.

Візит Трампа та першої леді Меланії до Британії

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія прибули до Великої Британії. Літак Air Force One приземлився в аеропорту Станстед, де його зустрічали міністр закордонних справ Іветт Купер та посол США Воррен Стівенс.

Президент США та його дружина Меланія проведуть ніч у лондонській резиденції посла США в Ріджентс-парку. Завтра вони вирушать до Віндзора, де відбудеться офіційна частина візиту. Біля замку, де Трампи зупиняться, вже пройшли протести, але разом з ними на вулицях можна побачити й американські прапори.

Активісти британської ініціативи «Усі ненавидять Ілона» продовжили свої акції проти президента США Дональда Трампа після його візиту до Великої Британії. Активісти створили відеопроєкцію на стіні замку, що висміює президента США і його зв’язок з Епштейном.

Пожежа у Києві

У ніч на середу, 17 вересня, у Києві сталася велика пожежа в одному з районів міста. Спалахув багатоповерховий будинок, про причину займання поки не повідомлялось.

Пожежа сталася неподалік від станції метро «Нивки». На відео видно, як полум'я охоплює значну частину будівлі.

Пізніше на наступних кадрах можна побачити, що вогонь охопив дах, ймовірно, п'ятиповерхівки. На місці працюють рятувальники. Однак в ДСНС поки не надали додаткової інформації щодо події та можливих постраждалих.

