Головна Київ Новини
search button user button menu button

На столичній Русанівці розгорнуто мобільний пункт незламності

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На столичній Русанівці розгорнуто мобільний пункт незламності
Мобільний пункт незламності на Русанівці
фото: Анна Самара/Суспільне

Жителі масиву приходять до пункту незламності погрітися та зарядити гаджети 

На столичній Русанівці, де є проблеми зі світлом та опаленням, розгорнули мобільний пункт незламності ДСНС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Чоловік, з яким посаілкувалися журналісти, до мобільного пункту прийшов зарядити смартфони, павербанки та ноутбук. Каже, що в п'ятницю вдома зникло світло, вода та опалення. У кімнатах було 13°, тож грілися туристичним пальником.

Згодом розповів киянин, електроенергію та тепло почали поступово повертати, проте в будинку згоріла одна фаза, а наступного дня інша. За його словами, ліворуч від ліфта у всіх сусідів світла немає, а праворуч вмикають на кілька годин.

Жителі Русанівки гріються у пункті незламності
Жителі Русанівки гріються у пункті незламності
фото: Анна Самара/Суспільне

«Деякі люди рекомендують в духовці нагрівати цеглу і заносити до хати. Ну, я не знайшов цеглу, може теж куплю. А поки грілки та бутилки з водою гріють», – поділився місцевий житель.

Як відомо, у ніч проти  9 січня, Київ уже вчетверте за пів року зазнав масованого комбінованого обстрілу. І сьогоднішня нічна атака була наймасштабнішою з початку осені: ворог випустив по місту 36 ракет – балістичних і крилатих – та майже 250 безпілотників.

Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без електрики і теплопостачання. Воду з будинкових систем у цих будівлях оперативно злили, щоб врятувати трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення подачі тепла. Із ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об’єктах, попри ризики й негоду.

Влада наголошує, що ситуація в місті є надзвичайно складною, однак контрольованою. «Міська влада закликає утриматись від гучних заяв із шокуючими заголовками та не розповсюджувати дезінформацію, тоді як комунальники міста ризикують життям і здоров’ям, щоб повернути містянам послуги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через великі морози українці переживають, що батареї в багатоповерхівках, де опалення залежить від електрики, може просто розірвати. Особливо якщо проблеми енергосистеми посиляться через чергові російські удари по критичній інфраструктурі. Водночас експерти пояснюють, чому не варто панікувати

Читайте також:

Теги: Київ опалення пункти незламності

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція затримала вісьмох учасників злочинної схеми
Фіктивні шлюби для легалізації іноземців. У Києві перед судом постануть вісім учасників схеми
17 грудня, 2025, 16:24
Укриття встановлено на Лісовому масиві, за адресою вул. Мілютенка, 19
У Києві встановлено перше сертифіковане ДСНС мобільне укриття: у чому його особливість
18 грудня, 2025, 16:17
Росія атакувала Київ безпілотниками, загинула людина
Росія атакувала Київ безпілотниками, загинула людина
5 сiчня, 04:45
Січень 2006 року. Мешканці Алчевська гріються біля «буржуйки» у військовому наметі, де були гарячий чай та їжа з армійської кухні
Морози у -20°C. Експерти дали поради владі, як уникнути «нового Алчевська»
9 сiчня, 14:18
Росіяни у Білгородській області третю добу живуть без світла
Білгородська область три доби залишається без світла після атаки по енергетиці
Сьогодні, 16:13
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
25 грудня, 2025, 12:20
Фреска святого Миколая у Софійському соборі в Києві
Сенсаційне відкриття у «Софії Київській»: науковці знайшли ймовірний образ Миколи Мокрого
7 сiчня, 14:14
Рятувальники допомогли деблокувати тролейбус у Шевченківському районі
Спецоперація в центрі Києва: рятувальники показали, як витягнули тролейбус з пастки (фото, відео)
7 сiчня, 16:04
Половина багатоквартирних будинків Києва, майже 6 тисяч, наразі без теплопостачання
Комунальники Києва отримали команду зливати воду з опалення: що відомо на цей час
9 сiчня, 13:50

Новини

У Києві без тепла майже 800 будинків: Кличко назвав райони, де найскладніша ситуація
У Києві без тепла майже 800 будинків: Кличко назвав райони, де найскладніша ситуація
Столична прокуратура вимагає повернути «Жовтневий палац» у державну власність
Столична прокуратура вимагає повернути «Жовтневий палац» у державну власність
На столичній Русанівці розгорнуто мобільний пункт незламності
На столичній Русанівці розгорнуто мобільний пункт незламності
Схема фіктивного бронювання у Києві: перед судом постане 27-річна керівниця фірми
Схема фіктивного бронювання у Києві: перед судом постане 27-річна керівниця фірми
Золоті чи вже ні? Як змінилися ціни на яйця у столичних супермаркетах після свят
Золоті чи вже ні? Як змінилися ціни на яйця у столичних супермаркетах після свят
+7 градусів у квартирах: мешканці столичної багатоповерхівки стали заручниками байдужості ЖЕКу
+7 градусів у квартирах: мешканці столичної багатоповерхівки стали заручниками байдужості ЖЕКу

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua