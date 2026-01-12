На столичній Русанівці розгорнуто мобільний пункт незламності

Жителі масиву приходять до пункту незламності погрітися та зарядити гаджети

На столичній Русанівці, де є проблеми зі світлом та опаленням, розгорнули мобільний пункт незламності ДСНС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Чоловік, з яким посаілкувалися журналісти, до мобільного пункту прийшов зарядити смартфони, павербанки та ноутбук. Каже, що в п'ятницю вдома зникло світло, вода та опалення. У кімнатах було 13°, тож грілися туристичним пальником.

Згодом розповів киянин, електроенергію та тепло почали поступово повертати, проте в будинку згоріла одна фаза, а наступного дня інша. За його словами, ліворуч від ліфта у всіх сусідів світла немає, а праворуч вмикають на кілька годин.

Жителі Русанівки гріються у пункті незламності фото: Анна Самара/Суспільне

«Деякі люди рекомендують в духовці нагрівати цеглу і заносити до хати. Ну, я не знайшов цеглу, може теж куплю. А поки грілки та бутилки з водою гріють», – поділився місцевий житель.

Як відомо, у ніч проти 9 січня, Київ уже вчетверте за пів року зазнав масованого комбінованого обстрілу. І сьогоднішня нічна атака була наймасштабнішою з початку осені: ворог випустив по місту 36 ракет – балістичних і крилатих – та майже 250 безпілотників.

Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без електрики і теплопостачання. Воду з будинкових систем у цих будівлях оперативно злили, щоб врятувати трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення подачі тепла. Із ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об’єктах, попри ризики й негоду.

Влада наголошує, що ситуація в місті є надзвичайно складною, однак контрольованою. «Міська влада закликає утриматись від гучних заяв із шокуючими заголовками та не розповсюджувати дезінформацію, тоді як комунальники міста ризикують життям і здоров’ям, щоб повернути містянам послуги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через великі морози українці переживають, що батареї в багатоповерхівках, де опалення залежить від електрики, може просто розірвати. Особливо якщо проблеми енергосистеми посиляться через чергові російські удари по критичній інфраструктурі. Водночас експерти пояснюють, чому не варто панікувати.