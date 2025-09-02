У столичному парку «Нивки» знищено двоповерховий будинок на воді (фото)
Що стало причиною пожежі – невідомо
У столичному парку «Нивки» майже повністю згорів двоповерховий будиночок, розташований на березі озера. Про це повідомляє «Главком».
Раніше будівля мала такий вигляд:
Що стало причиною пожежі – невідомо. Ймовірно, це була човнова станція. Наразі будівля має такий вигляд:
Парк «Нивки» розташований у Шевченківському районі столиці, на однойменному житловому масиві Нивки. Адреса парку – Берестейський проспект, 65 та 82Б. Найзручніше дістатися до парку можна на метро.
Нагадаємо, влітку на озері у східній частині столичного парку «Нивки» з'явився плавучий острів. Це спеціальна платформа, засаджена вологолюбними рослинами.
