У столичному парку «Нивки» знищено двоповерховий будинок на воді (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер

Пожежа знищила будівлю у парку
колаж: glavcom.ua

Що стало причиною пожежі – невідомо

У столичному парку «Нивки» майже повністю згорів двоповерховий будиночок, розташований на березі озера. Про це повідомляє «Главком».

Раніше будівля мала такий вигляд:

Двоповерхова споруда у парку «Нивки»
Двоповерхова споруда у парку «Нивки»
фото з відкритих джерел

Що стало причиною пожежі – невідомо. Ймовірно, це була човнова станція. Наразі будівля має такий вигляд:

Такий вигляд має будівля після пожежі
Такий вигляд має будівля після пожежі
фото: glavcom.ua

Парк «Нивки» розташований у Шевченківському районі столиці, на однойменному житловому масиві Нивки. Адреса парку – Берестейський проспект, 65 та 82Б. Найзручніше дістатися до парку можна на метро.

Нагадаємо, влітку на озері у східній частині столичного парку «Нивки» з'явився плавучий острів. Це спеціальна платформа, засаджена вологолюбними рослинами.

пожежа Київ метро будинок парк

