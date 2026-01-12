Головна Київ Новини
Схема фіктивного бронювання у Києві: перед судом постане 27-річна керівниця фірми

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Схема фіктивного бронювання у Києві: перед судом постане 27-річна керівниця фірми
27-річну керівницю комерційної структури було викрито у серпні минулого року
фото: Національна поліція України

Правоохоронці затримали фігурантку під час передачі першої частини неправомірної вигоди

У Києві судитимуть директорку підприємства, яка за $26 тис. знімала військовозобов’язаних з розшуку з подальшим бронюванням у своїй компанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За даними поліції, 27-річну керівницю комерційної структури було викрито у серпні минулого року. Вона обіцяла за грошову винагороду сприяти зняттю військовозобов’язаних чоловіків з розшуку, виключенню їх з військового обліку, а також подальшому бронюванню через формальне працевлаштування на своєму підприємстві, що має статус критично важливого для економіки та життєдіяльності держави.

Слідство встановило, що до злочинної діяльності причетна мешканка міста Бориспіль Київської області – керівниця однієї з комерційних структур. Вона вимагала $26 тис. за «вирішення питання» одразу щодо двох військовозобов’язаних.

«Частину цієї суми – $19 тис. – жінка отримала як завдаток через посередника, решту коштів планували передати згодом. Під час передачі першої частини неправомірної вигоди правоохоронці затримали фігурантку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали фігурантку під час передачі першої частини неправомірної вигоди
Правоохоронці затримали фігурантку під час передачі першої частини неправомірної вигоди
фото: Національна поліція України

Слідчі за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили затриманий про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом.

Наразі поліцейські завершили розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Львові Залізничний районний суд виніс вирок місцевій мешканці, яка допомогла своєму близькому родичу двічі незаконно перетнути кордон. Для реалізації схеми жінка, яка має інвалідність, уклала з чоловіком фіктивний шлюб. 

Раніше правоохоронці виявили і заблокували три нові схеми ухилення від мобілізації. Затримано чотирьох організаторів оборудок. 

До слова, на Вінниччині прикордонники врятували чоловіка, який плив до Молдови на надувному матраці

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
