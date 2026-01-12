Столична прокуратура вимагає повернути «Жовтневий палац» у державну власність
Київська міська прокуратура подала позов до Господарського суду столиці з вимогою повернути у державну власність будівлю Міжнародного центру культури і мистецтв (колишній «Жовтневий палац»). Пам’ятка національного значення, яка за законом не підлягала приватизації, опинилася у власності Федерації професійних спілок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.
Чому прокуратура вимагає повернути будівлю МЦКМ
У прокуратурі наголошують, що, згідно із законодавством, об’єкт включено до переліку пам’яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації. Будівля може перебувати виключно у державній власності.
Попри це, Федерація профспілок України зареєструвала право власності на палац за собою. Крім того, прокурори зазначають, що ФПУ неналежним чином дбала про збереження історичної споруди: охоронний договір був укладений лише у 2025 році й тільки після відповідного рішення суду.
У чому цінність Жовтневого палацу
Будівля на алеї Героїв Небесної Сотні має величезне значення для історії України. Вона була зведена у 1838–1842 роках за проєктом архітектора Вікентія Беретті як корпус Інституту шляхетних дівчат.
У радянські часи тут розташовувалося НКВС, у стінах палацу розстрілювали цвіт української інтелігенції – Григорія Косинку, Костя Буревія, родину Крушельницьких та інших.
Під час Другої світової війни приміщення використовувало німецьке гестапо.
З 1979 року палац є пам’яткою національного значення та одним із головних концертних залів країни.
Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про повернення державі в особі Фонду державного майна України будівлі колишнього Жовтневого палацу.
Господарським судом міста Києва відкрито провадження за позовом прокурора та справу призначено до судового розгляду.
