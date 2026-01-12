Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столична прокуратура вимагає повернути «Жовтневий палац» у державну власність

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Столична прокуратура вимагає повернути «Жовтневий палац» у державну власність
Колишній Жовтневий палац було збудовано у 1838-1842 роках за проєктом архітектора Вікентія Беретті
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Будівля на алеї Героїв Небесної Сотні має величезне значення для історії України

Київська міська прокуратура подала позов до Господарського суду столиці з вимогою повернути у державну власність будівлю Міжнародного центру культури і мистецтв (колишній «Жовтневий палац»). Пам’ятка національного значення, яка за законом не підлягала приватизації, опинилася у власності Федерації професійних спілок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру

Чому прокуратура вимагає повернути будівлю МЦКМ

У прокуратурі наголошують, що, згідно із законодавством, об’єкт включено до переліку пам’яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації. Будівля може перебувати виключно у державній власності.

Попри це, Федерація профспілок України зареєструвала право власності на палац за собою. Крім того, прокурори зазначають, що ФПУ неналежним чином дбала про збереження історичної споруди: охоронний договір був укладений лише у 2025 році й тільки після відповідного рішення суду.

У чому цінність Жовтневого палацу

Будівля на алеї Героїв Небесної Сотні має величезне значення для історії України. Вона була зведена у 1838–1842 роках за проєктом архітектора Вікентія Беретті як корпус Інституту шляхетних дівчат.

У радянські часи тут розташовувалося НКВС, у стінах палацу розстрілювали цвіт української інтелігенції – Григорія Косинку, Костя Буревія, родину Крушельницьких та інших. 

Під час Другої світової війни приміщення використовувало німецьке гестапо. 

З 1979 року палац є пам’яткою національного значення та одним із головних концертних залів країни.

Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про повернення державі в особі Фонду державного майна України будівлі колишнього Жовтневого палацу.

Господарським судом міста Києва відкрито провадження за позовом прокурора та справу призначено до судового розгляду. 

Нагадаємо, костел Святого Миколая у Києві передано у безоплатне довгострокове користування римо-католицькій громаді. Відповідне рішення було офіційно представлене 6 січня, у день Богоявлення Господнього. 

До слова, консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА погодила картку виявленого об'єкта на столичному Подолі. Таким чином будинок Малиновських–Барських у Києві може отримати охоронний статус.

Читайте також:

Теги: прокуратура Київ прокурор архітектура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пікет біля стін управління СБУ у Хмельницькій області 19 лютого 2014 року
Загибель людей під хмельницьким СБУ 11 років тому. Слідство втратило докази: нові деталі
20 грудня, 2025, 18:30
Повітряна тривога у Києві тривала п'ять годин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ять годин
9 сiчня, 04:40
Зловмиснику повідомлено про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, йому загрожує до восьми років увʼязнення
Поранення ножем підприємця у Києві: поліція розкрила мотиви нападу
24 грудня, 2025, 08:28
Перші три дні нового року ярмарки у столиці не працюватимуть
Де купити продукти до Нового року: адреси ярмарків у Києві 30 грудня – 4 січня
29 грудня, 2025, 12:14
ДТП сталася 29 грудня близько 13:00 на перехресті вулиць Якуба Коласа та Гната Юри
У Києві затримано водія Jeep, який на смерть збив літню жінку на пішохідному переході
29 грудня, 2025, 16:31
Санкція інкримінованої підозрюваній статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років
Розтрата на світлі для шкіл: підозру оголошено посадовиці Деснянського району
31 грудня, 2025, 08:48
Квартира киянки після пограбування
Крадіжка на 250 тис. у Святошині: двох підозрюваних відправлено під варту (фото)
31 грудня, 2025, 10:31
В Оболонському районі столиці 4 січня вибухнув позашляховик
Стало відомо, хто постраждав від вибуху авто на Оболоні (фото)
4 сiчня, 13:35
У Києві тривають масштабні демонтажні роботи на Майдані Незалежності
У Києві на Майдані Незалежності демонтовано незаконні МАФи: фото та подробиці
7 сiчня, 17:40

Новини

У Києві без тепла майже 800 будинків: Кличко назвав райони, де найскладніша ситуація
У Києві без тепла майже 800 будинків: Кличко назвав райони, де найскладніша ситуація
Столична прокуратура вимагає повернути «Жовтневий палац» у державну власність
Столична прокуратура вимагає повернути «Жовтневий палац» у державну власність
На столичній Русанівці розгорнуто мобільний пункт незламності
На столичній Русанівці розгорнуто мобільний пункт незламності
Схема фіктивного бронювання у Києві: перед судом постане 27-річна керівниця фірми
Схема фіктивного бронювання у Києві: перед судом постане 27-річна керівниця фірми
Золоті чи вже ні? Як змінилися ціни на яйця у столичних супермаркетах після свят
Золоті чи вже ні? Як змінилися ціни на яйця у столичних супермаркетах після свят
+7 градусів у квартирах: мешканці столичної багатоповерхівки стали заручниками байдужості ЖЕКу
+7 градусів у квартирах: мешканці столичної багатоповерхівки стали заручниками байдужості ЖЕКу

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua