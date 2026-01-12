Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві без тепла майже 800 будинків: Кличко назвав райони, де найскладніша ситуація

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві без тепла майже 800 будинків: Кличко назвав райони, де найскладніша ситуація
Кияни рятуються від холоду у пунктах незламності
фото: ДСНС Києва

Внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тис. багатоповерхівок

Без тепла в столиці залишаються ще майже 800 будинків. Зокрема, в Печерському, частині Голосіївського та Соломʼянського районів. В інші подачу теплоносія відновили. Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко, інформує «Главком».

Кличко нагадав, що внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тис. багатоповерхівок.

«Ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово. Удень, і вночі працюють й енергетики. Бо ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається в Києві дуже складною», – наголосив мер сьолиці.

За словами Кличка, комунальники й енергетики «роблять усе можливе й неможливе в цій надзвичайній ситуації»,  щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами.

Як відомо, у ніч проти  9 січня, Київ уже вчетверте за пів року зазнав масованого комбінованого обстрілу. І сьогоднішня нічна атака була наймасштабнішою з початку осені: ворог випустив по місту 36 ракет – балістичних і крилатих – та майже 250 безпілотників.

Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без електрики і теплопостачання. Воду з будинкових систем у цих будівлях оперативно злили, щоб врятувати трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення подачі тепла. Із ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об’єктах, попри ризики й негоду.

Влада наголошує, що ситуація в місті є надзвичайно складною, однак контрольованою. «Міська влада закликає утриматись від гучних заяв із шокуючими заголовками та не розповсюджувати дезінформацію, тоді як комунальники міста ризикують життям і здоров’ям, щоб повернути містянам послуги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через великі морози українці переживають, що батареї в багатоповерхівках, де опалення залежить від електрики, може просто розірвати. Особливо якщо проблеми енергосистеми посиляться через чергові російські удари по критичній інфраструктурі. Водночас експерти пояснюють, чому не варто панікувати

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко Київ обстріл опалення столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція притягнула до відповідальності працівника столичного клубу за інсценування затримання Санта Клауса
У Києві оштрафовано працівника клубу, який у формі поліціянта «затримав Санта Клауса» (фото)
12 грудня, 2025, 21:00
Дніпровський районний суд визнав чоловіка винним в нанесенні умисних тяжких ушкоджень та призначив покарання
Суд виніс вирок киянину, який забив перехожого до смерті: деталі справи
15 грудня, 2025, 23:56
Ознайомитися з відцифрованими пам’ятками можна на ресурсі туристично-культурного хабу
За рік у Києві відцифровано шість пам’яток культурної спадщини
18 грудня, 2025, 11:50
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин
5 сiчня, 05:49
Дніпропетровська область зазнала однієї з найпотужніших комбінованих атак РФ
У Нікополі відновлено тепло та водопостачання після обстрілу
8 сiчня, 19:44
Напад на касирку зафіксували камери спостереження закладу
Розбійний напад у кав’ярні Дніпровського району: поліція затримала 20-річного киянина
24 грудня, 2025, 11:18
Нападника поліцейські затримали на місці події
У столичному метро чоловік вчинив бійку та поранив ножем двох пасажирів
26 грудня, 2025, 00:13
Раніше судимий за розбещення неповнолітньої особи таксист свою провину заперечує
Втекла з рук викрадача: на Київщині таксист отримав вирок за напад на шестирічну дівчинку
29 грудня, 2025, 16:12
Леонід Дубінін за кермом тролейбуса Škoda 15Tr02/6 № 477 та тролейбус МТБ-82 № 3, на якому він працював
У Києві помер легендарний водій тролейбуса з 60-річним стажем Леонід Дубінін
9 сiчня, 02:55

Новини

У Києві без тепла майже 800 будинків: Кличко назвав райони, де найскладніша ситуація
У Києві без тепла майже 800 будинків: Кличко назвав райони, де найскладніша ситуація
Столична прокуратура вимагає повернути «Жовтневий палац» у державну власність
Столична прокуратура вимагає повернути «Жовтневий палац» у державну власність
На столичній Русанівці розгорнуто мобільний пункт незламності
На столичній Русанівці розгорнуто мобільний пункт незламності
Схема фіктивного бронювання у Києві: перед судом постане 27-річна керівниця фірми
Схема фіктивного бронювання у Києві: перед судом постане 27-річна керівниця фірми
Золоті чи вже ні? Як змінилися ціни на яйця у столичних супермаркетах після свят
Золоті чи вже ні? Як змінилися ціни на яйця у столичних супермаркетах після свят
+7 градусів у квартирах: мешканці столичної багатоповерхівки стали заручниками байдужості ЖЕКу
+7 градусів у квартирах: мешканці столичної багатоповерхівки стали заручниками байдужості ЖЕКу

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua