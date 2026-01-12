У Києві без тепла майже 800 будинків: Кличко назвав райони, де найскладніша ситуація

Внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тис. багатоповерхівок

Без тепла в столиці залишаються ще майже 800 будинків. Зокрема, в Печерському, частині Голосіївського та Соломʼянського районів. В інші подачу теплоносія відновили. Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко, інформує «Главком».

Кличко нагадав, що внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тис. багатоповерхівок.

«Ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово. Удень, і вночі працюють й енергетики. Бо ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається в Києві дуже складною», – наголосив мер сьолиці.

За словами Кличка, комунальники й енергетики «роблять усе можливе й неможливе в цій надзвичайній ситуації», щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами.

Як відомо, у ніч проти 9 січня, Київ уже вчетверте за пів року зазнав масованого комбінованого обстрілу. І сьогоднішня нічна атака була наймасштабнішою з початку осені: ворог випустив по місту 36 ракет – балістичних і крилатих – та майже 250 безпілотників.

Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без електрики і теплопостачання. Воду з будинкових систем у цих будівлях оперативно злили, щоб врятувати трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення подачі тепла. Із ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об’єктах, попри ризики й негоду.

Влада наголошує, що ситуація в місті є надзвичайно складною, однак контрольованою. «Міська влада закликає утриматись від гучних заяв із шокуючими заголовками та не розповсюджувати дезінформацію, тоді як комунальники міста ризикують життям і здоров’ям, щоб повернути містянам послуги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через великі морози українці переживають, що батареї в багатоповерхівках, де опалення залежить від електрики, може просто розірвати. Особливо якщо проблеми енергосистеми посиляться через чергові російські удари по критичній інфраструктурі. Водночас експерти пояснюють, чому не варто панікувати.