Нові російські дрони атакували Київщину

Користувачі зазначили, що звук безпілотника схожий на газонокосарку

У Києві та області через появу ворожих дронів оголосили тривогу

Під час повітряної тривоги ввечері 22 жовтня Київщину атакували нові російські безпілотники. Фото уламків нового БПЛА з'явилися у Telegram-каналах.

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Соцмережі почали повідомляти про незвичайні звуки, які видають нові дрони.

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Користувачі зазначають, що звук безпілотника схожий на газонокосарку.

Згодом в Telegram-каналах з'явилися знімки дрону.

Повідомляється, що двигун для цього безпілотника коштує близько 18 тис. грн на AliExpress.

Нагадаємо, о 21:03 у Київській області пролунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляли про рух ворожих безпілотників в області.

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Через годину тривога пролунала і в Києві.