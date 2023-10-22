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Нові російські дрони атакували Київщину

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Нові російські дрони атакували Київщину
Користувачі зазначили, що звук безпілотника схожий на газонокосарку
фото: ВРБ/Telegram

У Києві та області через появу ворожих дронів оголосили тривогу

Під час повітряної тривоги ввечері 22 жовтня Київщину атакували нові російські безпілотники. Фото уламків нового БПЛА з'явилися у Telegram-каналах.

Соцмережі почали повідомляти про незвичайні звуки, які видають нові дрони.

Користувачі зазначають, що звук безпілотника схожий на газонокосарку.

Згодом в Telegram-каналах з'явилися знімки дрону. 

Нові російські дрони атакували Київщину фото 1
Нові російські дрони атакували Київщину фото 2

Повідомляється, що двигун для цього безпілотника коштує близько 18 тис. грн на AliExpress.

Нові російські дрони атакували Київщину фото 3

Нагадаємо, о 21:03 у Київській області пролунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляли про рух ворожих безпілотників в області.

Через годину тривога пролунала і в Києві.

Теги: росія обстріл безпілотник

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