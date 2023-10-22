Нові російські дрони атакували Київщину
У Києві та області через появу ворожих дронів оголосили тривогу
Під час повітряної тривоги ввечері 22 жовтня Київщину атакували нові російські безпілотники. Фото уламків нового БПЛА з'явилися у Telegram-каналах.
Соцмережі почали повідомляти про незвичайні звуки, які видають нові дрони.
Користувачі зазначають, що звук безпілотника схожий на газонокосарку.
Згодом в Telegram-каналах з'явилися знімки дрону.
Повідомляється, що двигун для цього безпілотника коштує близько 18 тис. грн на AliExpress.
Нагадаємо, о 21:03 у Київській області пролунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляли про рух ворожих безпілотників в області.
Через годину тривога пролунала і в Києві.
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