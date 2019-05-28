  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пожежа у будинку на Київщині забрала життя пенсіонера

    • Розсилка
    Пожежа у будинку на Київщині забрала життя пенсіонера
    Фото: ДСНС

    Рятувальники знайшли тіло чоловіка під час ліквідації пожежі

    У понеділок, 27 травня, сталася пожежа у приватному житловому будинку у с. Берестянка Бородянського району. Інформація про загоряння надійшла до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району о 07:34.

    На місце було направлено черговий караул 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    За результатами розвідки встановлено, що відбулося загоряння матрацу на ліжку в одній із кімнат будинку.

    Пожежу було локалізовано о 07:48 та повністю ліквідовано о 07:50. 

    На місці знайдено тіло загиблого громадянина 1946 року народження. 
    На гасіння пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, минулого тижня, з 20 по 26 травня, у Києві вогнеборці ліквідували 113 пожеж.

    Читайте також
    пожежа ДСНС смерть рятувальники чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ