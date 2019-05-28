Пожежа у будинку на Київщині забрала життя пенсіонера



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Фото: ДСНС

Рятувальники знайшли тіло чоловіка під час ліквідації пожежі

У понеділок, 27 травня, сталася пожежа у приватному житловому будинку у с. Берестянка Бородянського району. Інформація про загоряння надійшла до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району о 07:34.

На місце було направлено черговий караул 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

За результатами розвідки встановлено, що відбулося загоряння матрацу на ліжку в одній із кімнат будинку.

Пожежу було локалізовано о 07:48 та повністю ліквідовано о 07:50.

На місці знайдено тіло загиблого громадянина 1946 року народження.

На гасіння пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, минулого тижня, з 20 по 26 травня, у Києві вогнеборці ліквідували 113 пожеж.