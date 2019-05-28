Пожежа у будинку на Київщині забрала життя пенсіонера
-
Розсилка
Рятувальники знайшли тіло чоловіка під час ліквідації пожежі
У понеділок, 27 травня, сталася пожежа у приватному житловому будинку у с. Берестянка Бородянського району. Інформація про загоряння надійшла до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району о 07:34.
На місце було направлено черговий караул 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
За результатами розвідки встановлено, що відбулося загоряння матрацу на ліжку в одній із кімнат будинку.
Пожежу було локалізовано о 07:48 та повністю ліквідовано о 07:50.
На місці знайдено тіло загиблого громадянина 1946 року народження.
На гасіння пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, минулого тижня, з 20 по 26 травня, у Києві вогнеборці ліквідували 113 пожеж.