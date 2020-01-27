Пожежа у Мінкульті: врятовано чотирьох осіб



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Над ліквідацією пожежі працюють 45 рятувальників Фото: ДСНС

Пожежу у будівлі Міністерства культури ліквідовано

У ході розвідки на місці пожежі в будівлі Міністерства культури, молоді і спорту на вул. Івана Франка, 19 у Шевченківському районі столиці вогнеборцями було врятовано чотири особи. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

«У ході розвідки врятовано двох осіб з третього поверху за допомогою автодрабини, ще двох - сходовими клітинами. Врятованих чотирьох осіб було оглянуто бригадою швидкої медичної допомоги, від госпіталізації відмовилися», - йдеться в повідомленні.

Через сильне задимлення проводилася евакуація людей. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів на безпечну відстань вийшло близько 220 осіб.

Об 11:24 пожежу було ліквідовано.

Нагадаємо, повідомлення про пожежу в трьохповерховій адміністративній будівлі надійшло до рятувальників 27 січня о 10:14.

Пожежа виникла в підвалі в приміщенні архіву.

Об 11:03 пожежу площею 30 кв. м локалізовано.

Для ліквідації пожежі задіяно 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 45 чоловік особового складу.

Ліквідація пожежі та розвідка продовжується.