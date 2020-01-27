Пожежа у Мінкульті: врятовано чотирьох осіб
Пожежу у будівлі Міністерства культури ліквідовано
У ході розвідки на місці пожежі в будівлі Міністерства культури, молоді і спорту на вул. Івана Франка, 19 у Шевченківському районі столиці вогнеборцями було врятовано чотири особи. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
«У ході розвідки врятовано двох осіб з третього поверху за допомогою автодрабини, ще двох - сходовими клітинами. Врятованих чотирьох осіб було оглянуто бригадою швидкої медичної допомоги, від госпіталізації відмовилися», - йдеться в повідомленні.
Через сильне задимлення проводилася евакуація людей. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів на безпечну відстань вийшло близько 220 осіб.
Об 11:24 пожежу було ліквідовано.
Нагадаємо, повідомлення про пожежу в трьохповерховій адміністративній будівлі надійшло до рятувальників 27 січня о 10:14.
Пожежа виникла в підвалі в приміщенні архіву.
Об 11:03 пожежу площею 30 кв. м локалізовано.
Для ліквідації пожежі задіяно 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 45 чоловік особового складу.
Ліквідація пожежі та розвідка продовжується.