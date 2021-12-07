  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Пожежа у столичній багатоповерхівці забрала життя чоловіка (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На пожежі працювали три одиниці спецтехніки - Пожежа у столичній багатоповерхівці забрала життя чоловіка (фото)
    На пожежі працювали три одиниці спецтехніки
    фото: ДСНС

    Тіло чоловіка виявили рятувальники під час ліквідації пожежі

    За вечір понеділка, 6 грудня, столичні вогнеборці двічі ліквідовували пожежі в квартирах, внаслідок однієї одна особа загинула, а в іншому випадку двоє осіб було врятовано. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Перший виклик до Служби порятунку надійшов о 17:07. Повідомлялось про пожежу на вул. Лифаря, 9/61 у Деснянському районі столиці. На місці було встановлено, що загоряння виникло на кухні квартири на дев’ятому поверсі 9-поверхового житлового будинку. О 17:32 загоряння було ліквідовано на площі 4 кв. м.

    В ході гасіння та розвідки з помешкання було врятовано двоє осіб та виведено на свіже повітря. Від медичної допомоги вони відмовились.

    Наступний подібний виклик надійшов о 17:48. Повідомлялося про пожежу на вул. Кубанської України, 28 в Деснянському районі столиці. По прибуттю на місце було встановлено, що пожежа виникла в квартирі на четвертому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Пожежу на площі 10 кв. м було ліквідовано о 18:16.

    В ході гасіння було виявлено тіло чоловічої статі без ознак життя.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Пожежа у столичній багатоповерхівці забрала життя чоловіка (фото)
    Пожежа у столичній багатоповерхівці забрала життя чоловіка (фото)
    Пожежа у столичній багатоповерхівці забрала життя чоловіка (фото)
    Пожежа у столичній багатоповерхівці забрала життя чоловіка (фото)
    Пожежа у столичній багатоповерхівці забрала життя чоловіка (фото)
    фото: ДСНС

    На пожежах було задіяно по три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 чоловік особового складу ДСНС.

    Причини та обставини обох випадків встановлюватимуть правоохоронці.

    Як повідомлялося, у ніч на 6 грудня в Київській області сталися дві пожежі з фатальними наслідками.

    Теги: пожежа Київ ДСНС смерть рятувальники чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пожежа у столичній багатоповерхівці забрала життя чоловіка (фото)