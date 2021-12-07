Пожежа у столичній багатоповерхівці забрала життя чоловіка (фото)

Тіло чоловіка виявили рятувальники під час ліквідації пожежі

За вечір понеділка, 6 грудня, столичні вогнеборці двічі ліквідовували пожежі в квартирах, внаслідок однієї одна особа загинула, а в іншому випадку двоє осіб було врятовано. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Перший виклик до Служби порятунку надійшов о 17:07. Повідомлялось про пожежу на вул. Лифаря, 9/61 у Деснянському районі столиці. На місці було встановлено, що загоряння виникло на кухні квартири на дев’ятому поверсі 9-поверхового житлового будинку. О 17:32 загоряння було ліквідовано на площі 4 кв. м.

В ході гасіння та розвідки з помешкання було врятовано двоє осіб та виведено на свіже повітря. Від медичної допомоги вони відмовились.

Наступний подібний виклик надійшов о 17:48. Повідомлялося про пожежу на вул. Кубанської України, 28 в Деснянському районі столиці. По прибуттю на місце було встановлено, що пожежа виникла в квартирі на четвертому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Пожежу на площі 10 кв. м було ліквідовано о 18:16.

В ході гасіння було виявлено тіло чоловічої статі без ознак життя.

На пожежах було задіяно по три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 чоловік особового складу ДСНС.

Причини та обставини обох випадків встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, у ніч на 6 грудня в Київській області сталися дві пожежі з фатальними наслідками.