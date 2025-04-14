В Одесі через електросамокат спалахнули три квартири

Електросамокат в Одесі спричинив пожежу на загальній площі близько 100 м²

Вчора, 13 квітня, в одній із багатоповерхівок Одеси спалахнула пожежа трьох квартир та чотирьох балконів. Причина – аварій режим роботи акумуляторної батареї електросамоката. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає «Главком».

«Сьогодні в Хаджибейському районі Одеси, по провулку Анатра – виникло загорання трьох квартир та чотирьох балконів, п'ятиповерхового житлового будинку. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику», – йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучалось дев’ять одиниць техніки та 40 вогнеборців. Врятовано двох людей. Зокрема жінку та чоловіка (1984 року народження), якого госпіталізовано до медичного закладу.

Пожежу ліквідовано на загальній площі близько 100 м².

Нагадаємо, нещодавно на Рибальському острові у столиці сталася пожежа у триповерхівці, загинула людина. Що стало причиною пожежі – коротке замикання, необережне поводження з вогнем або щось інше, встановлюватимуть правоохоронці.