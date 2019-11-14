Колишній правоохоронець відсидить 13 років за вбивство людини



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Апеляційний суд не задовільнив скаргу захисту ексспівробітника СБУ

Рішенням Київського апеляційного суду залишено без задоволення апеляційну скаргу колишнього керівника одного з регіональних підрозділів управління Служби безпеки України у Києві та Київській області на вирок Подільського районного суду, яким останнього засуджено до 13 років позбавлення волі за вбивство людини.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Злочин стався на початку 2015 року на вул. Андріївській у Подільському районі столиці.

«Колишній співробітник СБУ, перебуваючи у квартирі 49-річного голови правління відомої страхової компанії, на ґрунті тривалих неприязних відносин наніс останньому численні травми, в результаті яких потерпілий помер на місці події», - повідомили в прокуратурі.

Колегією суддів Подільського районного суду столиці підтримано позицію публічного обвинувача, вказану особу визнано виною за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Київський апеляційний суд, розглянувши апеляційну скаргу сторони захисту, відмовив у її задоволенні та залишив вирок Подільського районного суду столиці без змін.

До слова, 9 листопада було скоєно напад на ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним «Хан» та його дружину Оксану. Обидвоє перебувають у лікарні з травмами голови.

Згодом поліція Києва затримала двох підозрюваних у побитті подружжя.

Слідчими Святошинського управління поліції їм повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство.