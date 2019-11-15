Суд заарештував поліцейського, який відкрив стрілянину у метро Харкова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

22-річного поліцейського Андрія Кобцева взято під варту на 60 днів

Прокурор просив взяти капрала поліції під варту та відсторонити від посади, захист виступав проти

Московський районний суд Харкова взяв під варту на 60 днів 22-річного поліцейського Андрія Кобцева, якого заарештували після стрілянини на станції метро «Наукова».

Про це повідомляє «UA:Харків».

Зазначається, що прокурор Михайло Жорняк просив взяти капрала поліції під варту та відсторонити від посади. Захист виступав проти.

Адвокат підозрюваного Людмила Дробчак сказала суду, що у поліцейського є порушення психіки, тому він приймає заспокійливі препарати. Вона просить не позбавляти його волі, оскільки це може негативно позначитися на його психологічному здоров’ї, та взяти під цілодобовий домашній арешт.

Підозру за статтею «Посягання на життя працівника правоохоронного органу» поліцейському оголосили 12 листопада. Максимальне покарання за цим кримінальним провадженнням — до 15 років колонії або довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Харкові поліцейський відкрив стрілянину в метро. Спецпідрозділ патрульної поліції ТОР роззброїли 22-річного капрала поліції і затримала його.

Згодом у мережі з'явилося відео стрілянини в метро Харкова.