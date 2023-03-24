Оштрафували матір лише за безлад в хаті? Поліція прокоментувала гучний скандал

Ювенальні поліцейські Кам'янця Подільського повідомили, що трирічна дитина живе в неналежних умовах – і саме це стало причиною штрафу

Поліція Кам'янця-Подільського оштрафувала матір трирічної дитини за безлад та розкидані речі в квартирі. Проте згодом поліцейські повідомили, що візити до родини стався на прохання соціальних служб. Раніше трирічна дівчинка отримала глибокий поріз унаслідок великого безладу в квартирі. Про це повідомив начальник відділу Ювенальної превенції в Хмельницькій області Сергій Цимбалюк у коментарі «Главкому».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сергій Цимбалюк розповів, що поліція відвідала родину після повідомлення соціальних служб. Раніше трирічна дитина глибоко пошкодила руку відкритою жестяною банкою, яка була в квартирі. За словами лікаря, який госпіталізував дитину до лікарні, мати не могла навіть одягнути дитину, а в квартирі був неприємний запах.

«Дитину не було в чому забрати, не було у що переодягти, тому що просто не було речей. Точніше, речі були, але всі зкидані на купки по квартирі, брудні», – розповів Сергій Цимбалюк

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після цього лікарі звернулися до соціальних служб, які передали інформацію ювенальним поліцейським.

Дитина проживає в неналежних умовах фото: Ювенальна превенція Кам'янець-Подільського районного управління поліції

Фото: Ювенальна превенція Кам'янець-Подільського районного управління поліції

Дитина перебуває вдома, адже наразі немає підстав для її вилучення. Справою родини займаються соціальні служби.

«Я не готовий сказати, чи зробила мати якісь дії після візиту поліції, – додає Сергій Цимбалюк. – На запитання, чому така ситуація в квартирі, жінка відповідає, що не встигає прибирати. Вона допустила травмування дитини, тому що, за її словами, «не додивилася».

Цимбалюк додав, що під час візиту ювенальної поліції жінка постійно сиділа в телефоні та грала в ігри. Цим вона і пояснює причину безладу в квартирі: жінка стверджувала, що в неї нема часу прибирати попри те, що зараз вона перебуває у відпустці по догляду за дитиною. За словами Цимбалюка, батько дитини зараз працює різноробочим.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сергій Цимбалюк додав, що в родині не зловживають алкоголем. Вони постійно проживають в Кам'янці-Подільському та мають власне житло.

«Виявлений факт, що дитина недорозвинута на свій вік. Є педагогічна та фізіологічна запущеність. У три роки дитина не говорить, дитина просто не вміє говорити», – додав начальник відділу Ювенальної превенції.

Раніше користувачі соціальних мереж розпочали гучну дискусію через рішення поліції виписати матері штраф. Багато користувачів встали на захист жінки та риторично запитали в поліції, чому правоохоронці не допомогли мати прибрати в квартирі, а виписали штраф у розмірі від 850 до 1700 грн, який жінка могла витратити на свою дитину. Водночас, деякі користувачі мережі вважають, що штраф був доречним, а жінка – «сама винна».

Проте у коментарі «Главкому» Цимбалюк заявив, що жінка на перший раз отримала адміністративне попередження – протокол справи розглянеться виключно судом, який вже вирішить, чи отримає жінка штраф.

Нагадаємо, що на Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. 23-річна мешканка Луцьку народила самотужки вдома хлопчика, а через 11 місяців почала підшукувала охочих придбати дитину.