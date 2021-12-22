Презентовано путівник із київськими локаціями Української революції

Книгу безкоштовно передадуть до публічних бібліотек Києва

У Національному музеї історії України презентували книгу «Київські адреси Української революції 1917-1921 років». Книга є путівником. У ній представлено 165 локацій міста, які мають велике значення для подій Української революції. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Такі видання є надзвичайно потрібними, адже цей період історії багато років приховувався та був під забороною вивчення для науковців. А між іншим, саме в Києві відбувалися більшість найважливіших подій Української революції, як то становлення Української Народної Республіки, проголошення Універсалів та незалежності, підписання Акту Злуки. Але про інші події все ще мало відомо широкому загалу. Це видання покликане детальніше ознайомити читачів із цим періодом та показати, наскільки він є масштабним не тільки для історії міста, а й для історії країни. Крім того, це видання може стати основою для нового туристичного маршруту, і міська влада розгляне варіанти його створення», – зазначила Марина Хонда.

Директор Департаменту суспільних комунікацій Роман Лелюк розповів про наповнення видання: «Я дуже радий, що результатом п’ятирічного проєкту, спрямованого на відновлення пам’яті про Українську революцію, стала ця книга. Вона містить унікальне поєднання ілюстрацій будівель, де відбувалися революційні події, інформацію про них та цитати з історичних джерел. Це не просто путівник будівлями. Це путівник атмосферою тих часів, пам’яті, яку кожне з цих місць несе. Ми повинні пам’ятати, яку велику ціну – ціну власних життів учасники революції заплатили за бажання жити в незалежній Україні».

Книга «Київські адреси української революції 1917–1921. Путівник» авторства Ярослава Файзуліна, Максима Майорова і Олександра Кучерука, є першою спробою створити путівник місцями пам’яті Української революції у Києві. Вона містить інформацію про 165 локацій на карті Києва: споруди, де були розташовані органи влади, політичні, громадські та культурні організації; будинки, у яких народилися, мешкали або ж працювали видатні діячі; місця боїв, зборів, демонстрацій та інших важливих подій Української революції.

До кожної із адрес подано історичну довідку, ілюстративний матеріал, цитати з історичних джерел – документів, мемуарів, газет, що містять додаткову інформацію.

Тираж книги – 500 примірників, які безкоштовно передадуть до публічних бібліотек Києва.