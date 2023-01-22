Із неба почав падати вогонь: унаслідок авіатрощі у Броварах постраждала п'ятирічна дівчинка

Дитина та її мама отримали значні опіки, адже якраз підходили до садочку, поблизу якого й сталася авіакатастрофа

У трагедії в Броварах на Київщині постраждала п'ятирічна Аліса Оксюта та її мати. Дівчинка займалася кіокушинкай карате. Про це повідомив Спортивний комітет України на сторінці у Facebook.

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У той жахливий ранок, 18 січня, вони з мамою підходили до центрального входу садочку «Джерельце», коли з неба почав падати вогонь. Мати прикрила її собою. Вони опинилися в центрі катастрофи.

Жінка з дитиною була в реанімації опікового центру, у дівчинки обгоріли руки та обличчя. Мати важко було впізнати, її стан вкрай важкий. Сьогодні вони у Львові, готуються до перельоту в Австрію.

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Зауважимо, потерпілих в авіатрощі на Київщині лікують в Австрії та Швейцарії.

Нагадаємо, уранці 18 січня у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.

Раніше повідомлялося, що для розслідування достеменних причин авіакатастрофи в Броварах знадобиться декілька тижнів. Цю справу розслідуватиме держкомісія. Наразі офіційної версії щодо причин падіння гвинтокрила немає.

До слова, 21 січня у Києві відбулося прощання з очільником МВС Денисом Монастирським та іншими працівниками міністерства, що загинули під час авіакатастрофи у Броварах.

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Більшість присутніх на прощанні не приховували сліз, ледь стримувало емоції і президентське подружжя. Зеленський, Стефанчук, Данілов: хто проводжав міністра МВС у останню путь.

Крім того, Бровари попрощалися із п'ятирічною Міланою і її мамою (фото, відео).

Як відомо, представник Зеленського поділився подробицями з'ясування обставин авіакатастрофи – трагедія у Броварах: коли з'являться перші результати розслідування.