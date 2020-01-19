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    «Прихильників руского міра» закидали петардами під час ходи у Києві (відео)

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    «Прихильників руского міра» закидали петардами під час ходи у Києві (відео)
    Фото hromadske

    11 осіб затримали після того, як по завершенню акції у напрямку її учасників кинули петарди

    Поліція Києва затримала 11 людей на акції пам’яті адвоката Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Бабурової, яких вбили у Москві у 2009 році.

    Про це повідомила прес-служба столичної поліції.

    «За протиправні дії на площі Михайлівській поліцейські доставили до управління поліції одинадцять осіб. Після першочергової перевірки їх діям буде надана правова оцінка», – йдеться у повідомленні.

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    У поліції уточнили, що 11 осіб затримали після того, як по завершенню акції у напрямку її учасників кинули петарди.

    Повідомляється, що захід проводять проти ультраправого насильства в Україні та світі, а також називають «акцією прихильників русского мира».

    Саме через те, що акцію пам’яті Маркелова і Бабурової асоціюють з «русскім міром» почалися заворушення.

    Нагадаємо, 19 у Києві відбулася акції пам’яті адвоката Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Бабурової. Її учасники виступили «проти ультраправого насильства в Україні та світі». Також на акцію прийшли невідомі хлопці в балаклавах. Вони намагалися закидати учасників яйцями, а після завершення кинули у їх бік петарди.

    Станіслав Маркелов займався справами, пов’язаними з військовими злочинами в Чечні і правозахистом. Зокрема представляв інтереси потерпілих від терористичного акту на Дубровці.
    Анастасія Бабурова була позаштатною співробітницею «Новой газеты» та активним учасником антифашистського руху. Пострілом в голову обидва були вбиті в Москві в січні 2009 року. Пізніше за підозрою в убивстві заарештували учасники правої організації «Російська національна єдність» (РНЕ). Вважається, що причиною вбивства стала одна зі справ, яку вів Маркелов, де фігурували члени РНЕ. За іншою версією – йдеться про чеченський слід.
    Вбивцею правозахисника Маркелова та журналістки Бабурової назвали Микиту Тихонова. Він був лідером однієї з організацій російських націоналістів. У 2011 році його засудили до довічного ув’язнення. Його дружина отримала 18 років колонії за співучасть у злочині.

     

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