«Прихильників руского міра» закидали петардами під час ходи у Києві (відео)
11 осіб затримали після того, як по завершенню акції у напрямку її учасників кинули петарди
Поліція Києва затримала 11 людей на акції пам’яті адвоката Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Бабурової, яких вбили у Москві у 2009 році.
Про це повідомила прес-служба столичної поліції.
«За протиправні дії на площі Михайлівській поліцейські доставили до управління поліції одинадцять осіб. Після першочергової перевірки їх діям буде надана правова оцінка», – йдеться у повідомленні.
У поліції уточнили, що 11 осіб затримали після того, як по завершенню акції у напрямку її учасників кинули петарди.
Повідомляється, що захід проводять проти ультраправого насильства в Україні та світі, а також називають «акцією прихильників русского мира».
Саме через те, що акцію пам’яті Маркелова і Бабурової асоціюють з «русскім міром» почалися заворушення.
У Києві в учасників мітингу проти ультраправого насилля кидали петарди та яйця.— hromadske (@HromadskeUA) January 19, 2020
Акцію організували на пам’ять убитих 11 років тому у Москві адвоката Маркелова та журналістки Бабурової. Її організатори засуджують мову ненависті й ультраправе насилля в Україні та Росії pic.twitter.com/z2hhDIyCe0
Нагадаємо, 19 у Києві відбулася акції пам’яті адвоката Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Бабурової. Її учасники виступили «проти ультраправого насильства в Україні та світі». Також на акцію прийшли невідомі хлопці в балаклавах. Вони намагалися закидати учасників яйцями, а після завершення кинули у їх бік петарди.