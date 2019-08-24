Притула прокоментував ДТП за участю його тещі



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Сергій Притула не хоче, щоб винних шукали серед людей, які жодним чином не причетні до інциденту

За словами Притули, ні він особисто, ні його дружина не чинили спроби «вирішити» питання із суддями чи прокурорами

Український шоумен Сергій Притула прокоментував ДТП за участю його тещі. Коментар Притула написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ні він особисто, ні його дружина не чинили спроби «вирішити» питання із суддями чи прокурорами.

«Особисто я, як чоловік своєї дружини, звичайно ж, запропонував мамі своєї жінки допомогу в адвокатському супроводі й сказав тестю і тещі, що моя сім'я готова посильно приєднатися до покриття витрат на лікування та реабілітацію постраждалої сім'ї, у разі, якщо ця сім'я буде готова прийняти таку допомогу. На що я особисто сподіваюся», - написав Притула.

Також шоумен вважає за потрібне донести до громадськості й журналістам, що правопорушення вчинила конкретна особа з конкретним прізвищем та ім'ям. І Притула не хоче, щоб винних шукали серед людей, які жодним чином не причетні до інциденту.

«Я не сидів за кермом цього авто і не готовий коментувати ситуацію, оскільки не був свідком події. Мені шкода, що так сталося. Я не знаю, чим можу особисто допомогти сім'ї постраждалих, крім вищезгаданих ініціатив», - додав Притула.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дарницькому районі Києва в одному з дворів автомобіль, за кермом якого перебувала 59-річна теща Притули, на високій швидкості наїхав на жінку та її дитину.

Очевидці припускають, що жінка просто переплутала педалі, тому що швидкість була доволі великою як для їзди в районі прибудинкової території.