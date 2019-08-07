Проблемна забудова: столична влада визнала незаконними 15 об’єктів



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Столична влада створила Комісію з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території Києва

За результатами роботи Комісії з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території Києва, 15 об’єктів визнано незаконними із подальшим скасуванням документів дозвільного характеру. Загалом комісія розглянула 84 об’єкти. Про це під час чергового засідання повідомив голова Комісії Володимир Слончак.

«Одномоментно вирішити всі містобудівні проблеми і питання, що накопичувалися роками, неможливо. Однак за 5 місяців ми зробили вагомий крок у цьому напрямку. Зокрема, під час роботи Комісія ухвалила 25 висновків із пропозиціями та рекомендаціями, внаслідок чого 15 об’єктів будівництва визнано незаконними із подальшим скасуванням документів дозвільного характеру та зверненнями у правоохоронні та контролюючі органи», – розповів Слончак.

За його словами, ще щодо шести об’єктів будівництва документи дозвільного характеру скасовано до усунення відповідними суб’єктами містобудування виявлених порушень та недоліків. Також Комісією щодо чотирьох об’єктів надано проміжні рекомендації, які налагодили діалог із киянами.

Як повідомлялося, у Києві налічується 152 ризикових об’єкти будівництва, що становить 73% від загальної кількості будинків, що зводяться.

До слова, у Деснянському районі столиці, в межах охоронної зони Деснянської водопровідної станції «Київводоканалу», ведуться підготовчі роботи до будівництва. Це є нонсенсом та суперечить чинним санітарним правилам та нормам. Пошкодження водоводів чи створення проблем в роботі ковша несуть загрозу стабільному забезпеченню питною водою більшої частини Києва, зазначили у водоканалі.

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