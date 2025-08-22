У Києві 49-річний чоловік отримав підозру у зґвалтуванні дівчини-підлітка

Киянин познайомився з дівчиною та згодом запросив її до себе додому, де пригощав алкоголем

У Києві повідомлено про підозру у згвалтуванні 15-річної дівчини 49-річному чоловіку. Зловмисника затримали, він перебуватиме під вартою без права на заставу; йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що киянин познайомився з дівчиною та згодом запросив її до себе додому, де пригощав алкоголем. «Під час першої зустрічі чоловік жодного зацікавлення дівчиною не проявляв, вдаючи її друга. Однак вже наступного разу новий знайомий її зґвалтував», – сказано в повідомленні.

Зловмисника затримали, він перебуватиме під вартою без права на заставу; йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті відбулося перше засідання з розгляду апеляцій у справі хлопців, засуджених до шести років ув’язнення за групове зґвалтування дівчинки. 7 лютого 2025 року суд першої інстанції визнав трьох обвинувачених винними та призначив кожному покарання – шість років позбавлення волі з негайним взяттям під варту в залі суду.

Раніше прокурори Шевченківської окружної прокуратури та Київської міської прокуратури добилися перегляду вироку, завдяки чому 38-річний чоловік отримав довічне ув'язнення замість 15 років позбавлення волі. Злочинець був визнаний винним у жорстокому вбивстві, двох зґвалтуваннях та розбої, вчинених щодо двох різних осіб.