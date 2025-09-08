Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині двоє дітей загинули в ДТП: 22-річну водійку затримано

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Одещині двоє дітей загинули в ДТП: 22-річну водійку затримано
На Одещині поліцейські затримали водійку автомобіля, яка допустила ДТП та загибель двох дітей
фото: Нацполіція

На Одещині сталась смертельна ДТП, у якій загинуло двоє дітей. 22-річну водійку затримала поліція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУНП в Одеській області.

Автопригода сталася на автодорозі між населеними пунктами Кам’янське та Виноградівка. Водійка автомобіля Opel Astra не впоралась із керуванням і виїхала з дороги. Легковик в'їхав у придорожнє дерево і перекинувся. 

Окрім кермувальниці, у салоні перебувало  ще четверо її односельців: 22-річна жінка зі своїм 15-річним братом. Ще двоє пасажирок: 14 та 13 років загинули внаслідок аварії.

Жінок із хлопцем каретою швидкої допомоги доставили до лікарні з численними травмами. Водійку перевірили на стан спʼяніння – вона була твереза.

«Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Фігурантку затримано у процесуальному порядку. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні.

У рамках провадження буде проведено низку судових експертиз. Триває слідство.

Нагадаємо, 4 вересня, у місті Біла Церква сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 14-річний хлопець. Аварія трапилась на перехресті вулиць Таращанська та Павліченко.

За попередніми даними поліції, 25-річна водійка мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, здійснюючи поворот ліворуч, не надала перевагу в русі мотоциклу Kawasaki. 

Читайте також:

Теги: ДТП діти Одещина слідство поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок аварії тілесних ушкоджень зазнали водій гідроскутера та його пасажирка
На Хмельниччині гідроскутер врізався в туристичний корабель, є постраждалі
29 серпня, 19:32
Головні новини ночі проти 11 серпня
Дрони атакували приладобудівний завод у РФ: головне за ніч
11 серпня, 05:52
Поліція закликає громадян не замовчувати випадки сексуального насильства
На Харківщині хлопці зґвалтували підлітка та зняли злочин на камеру
9 серпня, 18:23
23-річна киянка, працівниця Святошинського суду, позувала з нацистським прапором
Нацистська символіка у соцмережі: поліція розслідує демонстрацію свастики працівницею суду
11 серпня, 14:00
Підозрювані у теракті в Житомирі
В Україні готували десятки терактів: кого вербують російські спецслужби
11 серпня, 20:44
Дрифт на дорогах загального користування є порушенням Правил дорожнього руху
Що робити з дрифтом та гонками на дорогах? Віцепрезидент автомобільної федерації запропонував рішення
15 серпня, 18:00
Дорожньо-транспортна пригода, що трапилася на автодорозі Київ-Чоп, біля села Бузова, Дмитрівської територіальної громади. 26 липня 2025 року
Від початку року в ДТП на Київщині загинуло понад 100 людей: основні причини аварій
19 серпня, 08:33
Уряд затвердив умови приватизації та стартову ціну об'єкта на рівні 4,5 млрд грн
Фонд держмайна виставив на аукціон Одеський припортовий завод
1 вересня, 20:16
Проведене розслідування підтвердило, що збудником спалаху в ГВК «Карпати» став Salmonella enteritidis
Отруєння дітей на Львівщині: готелі оштрафовано через низку порушень
6 вересня, 11:08

Новини

На Одещині двоє дітей загинули в ДТП: 22-річну водійку затримано
На Одещині двоє дітей загинули в ДТП: 22-річну водійку затримано
В Одесі пошкоджено будівлю ДРАЦС внаслідок атаки дронів
В Одесі пошкоджено будівлю ДРАЦС внаслідок атаки дронів
Ворог атакував Одесу дронами: є руйнування
Ворог атакував Одесу дронами: є руйнування
У порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа
У порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа
15,6 млн грн збитків. Керівниця аеропорту «Одеса» отримала підозру
15,6 млн грн збитків. Керівниця аеропорту «Одеса» отримала підозру
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2025
6060
Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)
2607
Прогноз магнітних бур на 7-9 вересня: якою буде сонячна активність
2268
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
2252
Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua