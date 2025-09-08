На Одещині двоє дітей загинули в ДТП: 22-річну водійку затримано

На Одещині поліцейські затримали водійку автомобіля, яка допустила ДТП та загибель двох дітей

На Одещині сталась смертельна ДТП, у якій загинуло двоє дітей. 22-річну водійку затримала поліція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУНП в Одеській області.

Автопригода сталася на автодорозі між населеними пунктами Кам’янське та Виноградівка. Водійка автомобіля Opel Astra не впоралась із керуванням і виїхала з дороги. Легковик в'їхав у придорожнє дерево і перекинувся.

Окрім кермувальниці, у салоні перебувало ще четверо її односельців: 22-річна жінка зі своїм 15-річним братом. Ще двоє пасажирок: 14 та 13 років загинули внаслідок аварії.

Жінок із хлопцем каретою швидкої допомоги доставили до лікарні з численними травмами. Водійку перевірили на стан спʼяніння – вона була твереза.

«Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Фігурантку затримано у процесуальному порядку. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні.

У рамках провадження буде проведено низку судових експертиз. Триває слідство.

