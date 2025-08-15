У Києві рецидивіст зірвав із пенсіонерки прикрасу вартістю 100 тис. грн

65-річна мешканка Дарницького району почула як незнайомець голосно стукав у двері сусідів і вийшла втихомирити його...

У Києві поліцейські затримали 46-річного рецидивіста, який зірвав із шиї пенсіонерки золотий ланцюжок вартістю близько 100 тис. грн та втік, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

«До поліції Києва із повідомленням про злочин звернулася 65-річна мешканка Дарницького району. Заявниця розповіла правоохоронцям, що почула як незнайомець голосно стукав у двері сусідів, вимагаючи повернути борг. Коли потерпіла вийшла в коридор, щоб зробити йому зауваження, зловмисник наблизився до неї, зірвав з її шиї золотий ланцюжок та втік», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 46-річний місцевий мешканець, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжки та наркозлочини.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України, а вилучений ланцюжок долучили до матеріалів справи як речовий доказ. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений повторно, в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Бердичеві Житомирської області невідомий чоловік вигріб виручку з каси крамниці, направивши на продавчиню зброю. Заявниця, яка викликала правоохоронців, розповіла, що до магазину зайшов чоловік, дістав пістолет, направив на неї, відкрив касовий апарат і забравши звідти 4 000 грн, втік.

Раніше у Києві поліцейські затримали чоловіка за розбійний напад на квіткову крамницю. Зловмисник, погрожуючи ножем, забрав у продавчині виручку і втік.