На Донеччині дрон «Азова» зафіксував убивство жителя, вчинене російським військовим

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Донеччині дрон «Азова» зафіксував убивство жителя, вчинене російським військовим
«Азовці» за допомогою дрона зафіксували злочин
фото з відкритих джерел

За даними «азовців», злочин вчинив військовий 95-го окремого стрілецького полку 5-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії Збройних сил Росії

На Донеччині аеророзвідники 1-го корпусу Національної гвардії «Азов» зафіксували черговий воєнний злочин, вчинений окупантами. Російський військовий застрелив місцевого жителя. Про це йдеться у повідомленні «азовців», інформує «Главком».

Трагедія трапилась у четвер, 28 серпня, в одному з сіл Покровського району. Під час аеророзвідки військові «Азову» зафіксували вбивство місцевого жителя, вчинене російським військовим. На кадрах, що зняв дрон «азовців», видно, що окупант розстріляв літнього чоловіка у цивільному одязі.

«Це пряме порушення Женевської конвенції IV про захист цивільного населення. І черговий доказ того, що для російської армії не існує ні законів, ні моралі», – наголосили українські військові.

За даними «азовців», злочин вчинив військовий 95-го окремого стрілецького полку 5-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії Збройних сил Росії.

«Кожен злочин фіксується. Кожен убивця та його командири понесуть покарання», – наголосили захисники.

Нагадаємо, полонений російський окупант, який розстрілював цивільних під Куп'янськом, отримав довічне тюремне ув’язнення.

Раніше СБУ також оголосила підозру іншому полоненому окупанту, який брав участь у розстрілах полонених воїнів ЗСУ під час повторного вторгнення на Харківщину у 2024 році.

Вбивця мав дві судимості за розбій та наркоторгівлю в РФ. На фронті він брав участь у боях під Вовчанськом у червні 2024 року.

