На Донеччині дрон «Азова» зафіксував убивство жителя, вчинене російським військовим

За даними «азовців», злочин вчинив військовий 95-го окремого стрілецького полку 5-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії Збройних сил Росії

На Донеччині аеророзвідники 1-го корпусу Національної гвардії «Азов» зафіксували черговий воєнний злочин, вчинений окупантами. Російський військовий застрелив місцевого жителя. Про це йдеться у повідомленні «азовців», інформує «Главком».

Трагедія трапилась у четвер, 28 серпня, в одному з сіл Покровського району. Під час аеророзвідки військові «Азову» зафіксували вбивство місцевого жителя, вчинене російським військовим. На кадрах, що зняв дрон «азовців», видно, що окупант розстріляв літнього чоловіка у цивільному одязі.

«Це пряме порушення Женевської конвенції IV про захист цивільного населення. І черговий доказ того, що для російської армії не існує ні законів, ні моралі», – наголосили українські військові.

За даними «азовців», злочин вчинив військовий 95-го окремого стрілецького полку 5-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії Збройних сил Росії.

🤬 Росіянин застрелив цивільного літнього чоловіка у власному дворі на Донеччині



Подію 28 серпня зафіксувала аеророзвідка бійців 1-го корпусу НГУ «Азов». pic.twitter.com/uuAYEMx91M — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 30, 2025

«Кожен злочин фіксується. Кожен убивця та його командири понесуть покарання», – наголосили захисники.

Нагадаємо, полонений російський окупант, який розстрілював цивільних під Куп'янськом, отримав довічне тюремне ув’язнення.

Раніше СБУ також оголосила підозру іншому полоненому окупанту, який брав участь у розстрілах полонених воїнів ЗСУ під час повторного вторгнення на Харківщину у 2024 році.

Вбивця мав дві судимості за розбій та наркоторгівлю в РФ. На фронті він брав участь у боях під Вовчанськом у червні 2024 року.