У Херсоні чоловік кидався з ножем на підлітків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Перехожий зупинив агресора ще до прибуття патрульних
фото: hr.npu.gov.ua

51-річний херсонець раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності

У Херсоні 51-річний п’яний чоловік кидався з ножем на групу підлітків. Його затримали. Як інформує «Главком», про це повідомили в поліції Херсонської області.

Інцидент трапився 22 серпня близько 14:00 на проспекті Незалежності. У чоловіка виник конфлікт із гуртом підлітків. Він вихопив ніж і почав погрожувати ним, зокрема, намагався поранити 15-річного хлопця.

У поліції розповіли, що це побачив «небайдужий херсонець, який перебував неподалік». Він знешкодив чоловіка до прибуття поліціянтів, і в такий спосіб вдалося запобігти травмуванню дітей.

Як виявилося, чоловіка знешкодив фотокореспондент «Суспільного» Олександр Корняков, який у цей час саме працював над фоторепортажем на проспекті Незалежності й побачив, що відбувається.

«Я фотографував підлітків на вулиці. Дівчата трохи відійшли вперед, і до них причепився чоловік – кричав і ображав. Ми з хлопцями підійшли, попросили його піти. Він розлютився, але зрештою відійшов. Через кілька хвилин він повернувся, знову кричав. Один хлопець почав тікати, а чоловік побіг за ним з великим ножем. Я підбіг, схопив його ззаду, повалив і тримав до приїзду поліції», – розповів Олександр.

фото: Поліція Херсонської області

У поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України. Затриманий зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За словами правоохоронців, 51-річний херсонець раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у Харківській області поліція затримала чотирьох чоловіків, які вчинили розбійний напад на літню жінку. Зловмисники заздалегідь спланували злочин, знаючи, що син потерпілої є військовослужбовцем ЗСУ, і сподівалися заволодіти його коштами.

Також поліцейські затримали чоловіка, який кинув навчальну гранату серед житлових будинків Оболонського району у Києві. 

Теги: злочин напад поліція чоловік конфлікт Херсон фотокореспондент

