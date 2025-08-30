Головна Київ Новини
search button user button menu button

Продуктові ярмарки у Києві в останні вихідні літа: повний перелік локацій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Продуктові ярмарки у Києві в останні вихідні літа: повний перелік локацій
Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

У зв’язку з підвищенням середньодобової температури повітря на ярмарках після 12:00 заборонено продаж швидкопсувних товарів

Цього тижня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, 30 серпня (субота) ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд з поштамтом «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);
    Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

31 серпня (неділя) ярмарки пройдуть у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Нагадаємо, на Бессарабському ринку тривають роботи з облаштування торговельної зали сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням.

Теги: Київ продукти ярмарок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ретро-трамвай повернувся на історичний Поділ та курсуватиме з екскурсіями за маршрутом: «Контрактова площа – площа Тараса Шевченка» і в зворотному напрямку
На Поділ після реставрації повернувся ретро-трамвай (фото)
25 серпня, 08:17
Керуюча компанія ЖК також завезла будівельні плити для того, щоб перегородити прохід
Кияни вже відпочивають на набережній біля ЖК River Stone (відео)
23 серпня, 22:28
Слідством встановлено, що працівники СІЗО намагалися приховати злочин, підробивши документи про стан здоров’я потерпілого
Смерть арештанта у Київському СІЗО: справу передано до суду
12 серпня, 02:33
Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
У Києві на вихідних 9-10 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
9 серпня, 07:11
Будмайданчик влітку 2021 року
Кияни вимагають знести недобудову ТЦ біля метро «Осокорки»
6 серпня, 18:25
У ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ
Удар РФ по Києву 31 липня був один із найбільш жорстоких – Зеленський
1 серпня, 20:35
Матвій був наймолодшим сином у родині
Росія у Києві вбила шестирічного українського каратиста
31 липня, 16:07
Мітингувальники знову прийшли на акцію з плакатами
У Маріїнському парку люди вийшли на підтримку законопроєкту про незалежність НАБУ і САП
31 липня, 11:54
У Києві виникли пожежі через російську атаку
Росія масовано атакувала Київ «шахедами»: виникли пожежі, є постраждалі (оновлено)
31 липня, 00:12

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Продуктові ярмарки у Києві в останні вихідні літа: повний перелік локацій
Продуктові ярмарки у Києві в останні вихідні літа: повний перелік локацій
Повітряна тривога у Києві тривала вісім годин
Повітряна тривога у Києві тривала вісім годин
«Укрзалізниця» повідомила про затримку деяких поїздів через пошкодження інфраструктури
«Укрзалізниця» повідомила про затримку деяких поїздів через пошкодження інфраструктури
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
У Києві відкриється другий вестибюль станції метро «Іподром»: дата
У Києві відкриється другий вестибюль станції метро «Іподром»: дата

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
11K
Творець ляльок Labubu обігнав Безоса у списку найбагатших бізнесменів світу
6737
Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрито
6288
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
5267
У Туреччині почалися страйки в готелях

Новини

День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
28 серпня, 12:35

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua