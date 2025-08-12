Головна Київ Новини
search button user button menu button

Смерть арештанта у Київському СІЗО: справу передано до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Смерть арештанта у Київському СІЗО: справу передано до суду
Слідством встановлено, що працівники СІЗО намагалися приховати злочин, підробивши документи про стан здоров’я потерпілого
фото: Офіс генерального прокурора

П'ятьом ув'язненим інкриміновано нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого 

Прокурори завершили розслідування та направили до суду обвинувальні акти щодо п’ятьох ув’язнених, серед яких так званий «смотрящий», та чотирьох службовців Київського СІЗО, яких підозрюють у причетності до смерті арештанта та спробі приховати злочин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно розслідування Державного бюро розслідувань (ДБР) у межах системної роботи з викриття протиправних дій службових осіб установ виконання покарань, правоохоронці виявили в установі, де перебуває близько 2 тис. 700 осіб, стійку ієрархічну структуру злочинного впливу. Її очолював так званий «смотрящій». До функціонування цієї «вертикалі» він залучив частину персоналу СІЗО та медиків, які фактично діяли під контролем криміналітету.

За даними слідства, у грудні 2024 року «смотрящий» разом із іншими обвинувачуваними під час конфлікту завдали ув’язненому потерпілому численних тілесних ушкоджень, що призвели до його смерті. Їх судитимуть за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

«В межах окремого кримінального провадження стосовно дев'яти службовців державного управління «Київській слідчий ізолятор» також завершено досудове розслідування. Встановлено, що працівники СІЗО намагалися приховати злочин, підробивши документи про стан здоров’я потерпілого та оформлюючи його поміщення до карцеру нібито за порушення режиму. Через ненадання належної медичної допомоги стан потерпілого різко погіршився, і лише наступного дня його доставили до лікарні, де він помер», – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Обвинувальний акт стосовно чотирьох службовців СІЗО вже направлено до суду. 

Ще п’ять ув’язнених осіб, у тому числі так званий «смотрящій», обвинувачуються в умисних тяжких тілесних ушкодженнях, що призвели до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Ув’язеним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, четверо ув'язнених, погрожуючи насильством, вимагали гроші за неіснуючий борг у свого співкамерника. За оперативною інформацією зловмисники діяли в інтересах кримінальних авторитетів з Росії, так званих «ворів в законі». 

До слова, правоохоронці викрили факти систематичних катувань ув’язнених у Полтавській установі виконання покарань. Двом працівникам СІЗО вже повідомили про підозру. За версією слідства, працівники СІЗО знущалися з увʼязнених, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржилися на дії працівників.

Теги: Київ СІЗО смерть прокурор документи розслідування злочин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Медична бригада потрапила під удар БпЛА на Сумщині
Російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого на Сумщині
13 липня, 23:48
Від отриманих травм потерпілий помер на місці події
На Київщині потяг збив чоловіка
19 липня, 14:26
Юрій Чернецький, який у 2022-му отримав пять років тюрми , перебуває на волі
Засуджений за збут наркотиків бізнесмен опинився на волі. Прокуратура пояснила, як це сталося
14 липня, 09:05
На Олімпіаді 2010 року у Ванкувері Гренвольд став бронзовим призером
Блискавка вбила призера Олімпіади-2010
16 липня, 20:56
Внаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції
У Києві пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська»
21 липня, 05:21
Протести одночасно відбуваються у трьох містах України
Обмеження повноважень НАБУ та САП. Противники рішення парламенту проводять акції
22 липня, 21:14
Британський музикант Оззі Осборн накопичив борги
Гастролював, щоб розплатитися: Оззі Осборн залишив після смерті величезний борг
23 липня, 14:25
Райков: До жодного з цивільних у мене немає претензій
Військовий після відпустки у Києві звернувся до Зеленського
28 липня, 19:44
43% контейнерних майданчиків у місті обладнані для сортування кількох видів сміття
Роздільний збір сміття у Києві: влада пояснила, від чого залежить кількість контейнерів
5 серпня, 09:55

Новини

Смерть арештанта у Київському СІЗО: справу передано до суду
Смерть арештанта у Київському СІЗО: справу передано до суду
Чотирилапі детективи викрили 18-річного студента-наркозбувача (фото)
Чотирилапі детективи викрили 18-річного студента-наркозбувача (фото)
На Київщині рятувальники вдруге дістали нетверезого чоловіка з одного й того ж колодязя
На Київщині рятувальники вдруге дістали нетверезого чоловіка з одного й того ж колодязя
Київ потопає в гортензіях: де шукати найяскравіші місця для фотосесій
Київ потопає в гортензіях: де шукати найяскравіші місця для фотосесій
«Київреклама» анонсувала демонтаж вивісок у шести районах столиці
«Київреклама» анонсувала демонтаж вивісок у шести районах столиці
Дівчина, яка випала з дев'ятого поверху під час ракетного удару, виписалася з лікарні
Дівчина, яка випала з дев'ятого поверху під час ракетного удару, виписалася з лікарні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
41K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
9256
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
3029
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
2301
США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua