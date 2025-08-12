Смерть арештанта у Київському СІЗО: справу передано до суду

П'ятьом ув'язненим інкриміновано нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого

Прокурори завершили розслідування та направили до суду обвинувальні акти щодо п’ятьох ув’язнених, серед яких так званий «смотрящий», та чотирьох службовців Київського СІЗО, яких підозрюють у причетності до смерті арештанта та спробі приховати злочин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно розслідування Державного бюро розслідувань (ДБР) у межах системної роботи з викриття протиправних дій службових осіб установ виконання покарань, правоохоронці виявили в установі, де перебуває близько 2 тис. 700 осіб, стійку ієрархічну структуру злочинного впливу. Її очолював так званий «смотрящій». До функціонування цієї «вертикалі» він залучив частину персоналу СІЗО та медиків, які фактично діяли під контролем криміналітету.

За даними слідства, у грудні 2024 року «смотрящий» разом із іншими обвинувачуваними під час конфлікту завдали ув’язненому потерпілому численних тілесних ушкоджень, що призвели до його смерті. Їх судитимуть за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

«В межах окремого кримінального провадження стосовно дев'яти службовців державного управління «Київській слідчий ізолятор» також завершено досудове розслідування. Встановлено, що працівники СІЗО намагалися приховати злочин, підробивши документи про стан здоров’я потерпілого та оформлюючи його поміщення до карцеру нібито за порушення режиму. Через ненадання належної медичної допомоги стан потерпілого різко погіршився, і лише наступного дня його доставили до лікарні, де він помер», – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Обвинувальний акт стосовно чотирьох службовців СІЗО вже направлено до суду.

Ще п’ять ув’язнених осіб, у тому числі так званий «смотрящій», обвинувачуються в умисних тяжких тілесних ушкодженнях, що призвели до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Ув’язеним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, четверо ув'язнених, погрожуючи насильством, вимагали гроші за неіснуючий борг у свого співкамерника. За оперативною інформацією зловмисники діяли в інтересах кримінальних авторитетів з Росії, так званих «ворів в законі».

До слова, правоохоронці викрили факти систематичних катувань ув’язнених у Полтавській установі виконання покарань. Двом працівникам СІЗО вже повідомили про підозру. За версією слідства, працівники СІЗО знущалися з увʼязнених, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржилися на дії працівників.