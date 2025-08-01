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Удар РФ по Києву 31 липня був один із найбільш жорстоких – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар РФ по Києву 31 липня був один із найбільш жорстоких – Зеленський
У ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент про атаку на Київ: Жодного військового сенсу

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні завершились пошукові роботи на місці російського удару по Києву. За його словами, це була одна з найбільш жорстоких атак на столицю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента.

«Двадцять вісім людей убила ракета, загалом у місті 31 загиблий від того удару, і серед них п’ять дітей. Діти – 2007 рік народження, 2011-й рік, 14-й, 18-й, навіть 22-й рік … Мої співчуття рідним та близьким. Це був один із найбільш жорстоких російських ударів по Києву. Сто п’ятдесят дев’ять людей постраждали. Звичайні будинки, підприємства, навіть одна з київських мечетей. Жодного військового сенсу», – йдеться у дописі.

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Зеленський нагадав, що давно вже є пропозиції припинення вогню – українські, американські.

«І дуже важливо, що почала зараз тиснути на Росію перспектива нових санкцій, сильних санкцій – і не тільки проти самої держави-агресора. Всі російські фінанси, кожна схема, яка наповнює російський бюджет, має бути мішенню для світу. Тільки це переконає Москву реально працювати для миру», – наголосив глава держави.

Президент додав: «Україна вдячна Сполученим Штатам Америки, вдячна Європі, всім іншим нашим друзям у світі, хто прагне миру. Україна готова працювати максимально оперативно заради миру. Ми всі чітко розуміємо, які кроки потрібні. Розуміємо, хто в Росії може ухвалювати рішення. Саме тому Україна вкотре вже пропонує перейти з технічного рівня розмов, не обмінюватись заявами, а реально зустрітись на рівні лідерів».

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян тієї ночі забрала життя щонайменше 31 людини, ще 159 отримали поранення. У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи на локаціях, які постраждали від учорашньої атаки. Водночас всі пошуково-рятувальні роботи завершені.

За словами мера Києва, серед постраждалих – дев'ять дітей. Це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни, підкреслив Кличко.

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Теги: Київ Володимир Зеленський

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