На Поділ після реставрації повернувся ретро-трамвай (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Поділ після реставрації повернувся ретро-трамвай (фото)
Ретро-трамвай повернувся на історичний Поділ та курсуватиме з екскурсіями за маршрутом: «Контрактова площа – площа Тараса Шевченка» і в зворотному напрямку
фото: «Київпастранс»

Ретро-трамвай М2-М «1892» стилізований під київські трамваї кінця ХІХ – початку ХХ століття, з автентичним зовнішнім виглядом та дерев’яним оздобленням

Історичним центром Києва знову курсуватиме ретро-трамвай М2-М «1892» стилізований під київські трамваї кінця ХІХ – початку ХХ століття, з автентичним зовнішнім виглядом та дерев’яним оздобленням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

«Відомий у столиці ретро-трамвай повернувся на історичний Поділ та готовий до екскурсійних поїздок за маршрутом: «Контрактова площа – площа Тараса Шевченка» і в зворотному напрямку», – йдеться у повідомленні.

фото: «Київпастранс»

Реставраційні роботи виконували фахівці Дарницького депо. Відтак відновили ходову частину, відремонтували трамвайний візок і виконали окремі роботи з оздоблення салону.

фото: «Київпастранс»

Ретро-трамвай М2-М «1892» стилізований під київські трамваї кінця ХІХ – початку ХХ століття, з автентичним зовнішнім виглядом та дерев’яним оздобленням. Він створений для збереження історичної пам’яті про розвиток електричного громадського транспорту в місті.

фото: «Київпастранс»
фото: «Київпастранс»

У підприємстві наголошують, що ретро-трамвай нагадує про відкриття першого електричного трамвайного маршруту в Києві, який пролягав від Подолу до Олександрівського узвозу (нині – Володимирський узвіз). Довжина цього маршруту становила приблизно 1,5 км. Запущено перший у Києві електричний трамвай 13 червня 1892 року.

Нагадаємо, у застосунку «Київ Цифровий» з’явилася нова функція – сповіщення про зміни руху транспорту.  Щоб отримувати сповіщення, в сервісі «Рух транспорту» потрібно додати автобуси, тролейбуси й трамваї в «Обрані маршрути».

