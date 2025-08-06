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Кияни вимагають знести недобудову ТЦ біля метро «Осокорки»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кияни вимагають знести недобудову ТЦ біля метро «Осокорки»
Будмайданчик влітку 2021 року
фото: ТСН

Автор петиції вимагає знесення недобудов над станцією метро «Осокорки», відновлення благоустрою та створення скверу

На сайті Київської міської ради зареєстрована петиція №13620, у якій кияни вимагають знести занедбаний будівельний майданчик біля станції метро «Осокорки». За словами автора петиції, Олександра Коломійця, недобудова, що стоїть над станцією метро неглибокого залягання, становить небезпеку для тисяч людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст петиції

Будмайданчики на Google Maps
Будмайданчики на Google Maps
скриншот

Київрада виділила ділянку під забудову ше у 2009 році. Компанія «Скай-буд ЛТД» замовила проєкт ТЦ Le Boulevard в архітектора Олександра Бабушкіна.

Проєкт ТЦ Le Boulevard архітектора Олександра Бабушкіна
Проєкт ТЦ Le Boulevard архітектора Олександра Бабушкіна
фото: Енциклопедія новобудов

Десять років тому будівельники встановили паркан, перекривши частині мешканців Осокорків прохід до метро. Місцеві жителі почали протестувати, почалися бійки з охороною.

Роботи з облаштування скверу на місці скандальної забудови біля метро Осокорки. 2015 рік
Роботи з облаштування скверу на місці скандальної забудови біля метро Осокорки. 2015 рік
фото: КМДА

У 2015 році Київрада розірвала договір оренди та оголосила ділянку сквером, комунальники навіть почали садити дерева.

Однак згодом забудовник домігся, аби Верховний Суд скасував рішення Київради й у 2021 році будівництво поновили.

Роботи знов припинилися з початком повномасштабного вторгнення на стадії котловану з незавершеним фундаментом. Підписанти петиції непокояться, що яма може нести ризики для самої станції метро. А необхідність обходити будмайданчик не лише створює незручності, але й також означає додаткові дві хвилини, щоб дістатися до укриття під час повітряних тривог.

З огляду на вказане, автор петиції вимагає:

  • Знести недобудови над станцією метро «Осокорки».
  • Відновити благоустрій на цій ділянці.
  • Створити сквер, як це було обіцяно міською владою у 2015 році.

Станом на 6 серпня петиція зібрала 4071 підпис із необхідних 6 тис. підписів. До кінця збору підписів залишилося 16 днів.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура домоглася через суд скасування рішення Київради про виділення ділянки на зсувонебезпечній території Батиєвої гори під житловий комплекс. Господарський суд міста Києва задовольнив принципову позицію прокуратури. Було скасовано незаконну державну реєстрацію речових прав на неіснуючу будівлю, а також визнано незаконним та скасовано рішення Київської міської ради, яким ділянку по вулиці Кондукторській, 48 у Солом’янському районі передали в оренду комерційній структурі.

До слова, громадська організація «Екопарк Осокорки» виграла суд і домоглася скасування дозволу ДАБІ на будівництво житлового комплексу H2O («Аж два озера»). 

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Теги: Київ метро забудова благоустрій місто петиція влада столиця

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