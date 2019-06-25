Профспілки мають сплатити 510 тис. грн штрафу за незаконні два поверхи на Будівлі профспілок



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У травні 2018 року було відкрито оновлений фасад згорілого під час Євромайдану Будинку профспілок Фото: Главком

Суд встановив, що роботи виконувалися без дозволу на виконання будівельних робіт

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Києві оштрафував на 510 тис. грн Об’єднання профспілок, організацій профспілок у Києві «Київська міська рада профспілок» (далі – Об’єднання профспілок) за порушення при ремонті Будинку профспілок по вул. Хрещатик, 16 у Києві. Про це свідчить рішення Окружного адмінсуду Києва від 20 червня.

Суд встановив, що 1 липня 2014 року Господарське управління Київської міської ради профспілок уклало договір підряду з ТОВ «Буд-Жил-Пром» по відновленню будівлі на вул. Хрещатик, 16, що була сильно пошкоджена внаслідок пожежі в лютому 2014 року.

У грудні 2014 року сторони підписали акт виконання будівельних робіт. Зокрема, ним підтверджено факт надбудови двох поверхів над вказаною будівлею.

Суд встановив, що роботи виконувалися без дозволу на виконання будівельних робіт. Те, що надбудовані два поверхи – це самочинне будівництво, було встановлено рішенням судів у 2015-2016 рр, які зобов’язали Об’єднання профспілок, Госпуправління Київської міської ради профспілок і ТОВ «Буд-Жил-Пром» знести їх.

Столичне ДАБІ наклало штраф на Об’єднання профспілок 14 квітня 2016 року за проведення будівництва без відповідного дозволу.

Об’єднання профспілок оскаржило це в суді, посилаючись на те, що у ДАБІ знали про порушення ще у жовтні 2014 року, коли скасували реєстрацію декларації про початок будівельних робіт. На це суд зауважив, що штраф може бути накладено не пізніше як через три роки з дня його вчинення, і у задоволенні позову Об’єднання профспілок відмовив

Нагадаємо, захисний банер з Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли у травні 2018 року. При цьому у ФПУ заявили, що ремонт остаточно ще не завершений, і дату завершення назвати не змогли. Два незаконні надбудовані поверхи було демонтовано.

У 2012 році Об’єднання профспілок уклало з ТОВ «Європолекс» інвестиційний договір «добудови будівлі по вул. Хрещатик, 16». У 2017-2018 рр фірма через суд зобов’язала Департамент містобудування КМДА розглянути її заяву про видачу містобудівних умов та обмежень для здійснення реконструкції з дворовою прибудовою та підземним механізованим багаторівневим паркінгом адміністративного будинку Київської міської ради профспілок по вул. Хрещатик, 16.

З квітня 2015 по грудень 2016 рр Об’єднання профспілок 2485,5 кв. м приміщень будівлі на вул. Хрещатик, 16 (підвал, 1, частково 2, 5, 6, 7, 8 поверхи) перебували в оренді ТОВ «Комерційна фірма «Факультет».

У грудні 2015 року представники Федерації профспілок України провели прес-конференцію, на якій розповіли про «нову фазу відновлення будинку профспілок». Зокрема, було повідомлено про укладений «інвестиційний договір з підприємством-інвестором «IТТ-Нерухомість» (Київ) та будівельною компанією «Фенікс-груп», яка буде генеральним підрядником виконання комплексу робіт, спрямованих на відновлення Будинку профспілок». Інвестор мав отримати у власність 30% будівлі. У 2018 році стало відомо, що у Будинку профспілок функціонуватиме бізнес-центр «Майдан Плаза», де здаватимуть офіси, коворкінги і конференц-зали.

Засновником «ІТТ-Нерухомість» (з 2016 р. перейменовано на ТОВ «БЦ «Майдан Плаза») є кіпрська компанія «Амервіно інвестментс ЛТД», керівником – Назарз Бенч.

До 2014 року співвласницею «ІТТ-Нерухомість» була Ганна Маркарова, сестра міністра фінансів Оксани Маркарової. «ІТТ-Інвест», яка також входить до групи «ІТТ» і є її провідною компанією. 30% акцій ПАТ «ІТТ-Плаза» належить Данилу Волинцю – чоловікові міністра фінансів Оксани Маркарової. Сама Макарова, за її словами, очолювала «ІТТ-Інвест» 12 років – з 2003 по 2014 рр.

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Джерело: Наші гроші