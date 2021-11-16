На Київщині подорожчав проїзд у маршрутках. Де доведеться платити більше

У Броварах проїзд подорожчав на вимогу перевізників

У вівторок, 16 листопада, виконком Броварської міської ради на вимогу перевізників затвердив новий тариф на міських автобусних маршрутах загального користування в розмірі 8 грн. Про це повідомляє видання «Трибуна-Бровари».

Йдеться про автобусні маршрути №2, 3, 5, 9 і 10.

Нагадаємо, тариф за проїзд містом зріс із 5, 5 грн до 7 грн у травні цього року.

Як повідомив журналістам Володимир Мохонько (перевізник на маршрутах №3+10 та №3+9), питання про збільшення тарифів на 1 грн міські перевізники піднімали перед місцевою владою ще кілька місяців тому, коли відбулося зростання тарифів на приміських маршрутах. Причиною потреби в підвищенні ціни на проїзд перевізник називає збільшення ціни на паливно-мастильні матеріали і запчастини.

Як повідомлялося, перевізники підняли тарифи на довгі маршрути (приміські) напередодні очікуваного локдауну. У середньому ціни зросли до 20%.

Виконавчий директор Асоціації «Автоперевізники Київщини» Олексій Павленко розповів, що на деяких маршрутах ціна збільшилася на 3 грн у вересні. Наприклад, проїзд з Крюківщини (передмістя столиці) до Києва виріс з 15 до 18 грн. Рішення про подорожчання проїзду ухвалили ще влітку і зараз воно починає набирати обертів.

20 жовтня влада Києва заявила, що готується підвищення тарифу на проїзд у комунальному транспорті.

Столична влада запевняє, що проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає не в цьому році.