Трамп підписав указ про 10% глобальних тарифів

Дональд Трамп вирішив ігнорувати рішення Верховного суду, який заборонив його тарифи

Президент Дональд Трамп оголосив, що підписав указ про 10% глобальні тарифи, який він анонсував раніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Для мене велика честь щойно підписати в Овальному кабінеті глобальний 10% тариф на всі країни, який набуде чинності майже негайно», – зазначив президент.

Раніше Трамп заявив, що запровадить 10% глобальний тариф відповідно до торговельного закону, відомого як Розділ 122. Однак ці тарифи можуть діяти лише 150 днів, якщо Конгрес не продовжить термін.

Нагадаємо, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».

Як відомо, президент США Дональд Трамп погрожував підвищити мита для кількох європейських союзників. Тарифи пов’язані з відмовою продати Гренландію Сполученим Штатам. Також Трамп офіційно оголосив про підвищення імпортних мит для Південної Кореї з 15% до 25%.

До слова, новий звіт Федерального резервного банку Нью-Йорка підтвердив прогнози економістів: основний фінансовий тягар від торговельних мит Дональда Трампа лягає не на іноземних експортерів, а на американський бізнес та споживачів. Саме вони сплатили майже 90% усіх імпортних зборів за 2025 рік.