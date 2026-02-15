Снігопад у Києві. Поліція запровадила обмеження для великогабаритного транспорту

Комунальники запевняють, що на автошляхах працює 216 одиниць спецтехніки підприємства «Київавтодор»

У КМДА закликали містян за можливості відмовитися від приватних авто на користь громадського транспорту

У столиці через ускладнення погодних умов запроваджено тимчасові обмеження для руху великогабаритного та великовантажного транспорту. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації та Патрульній поліції Києва, пише «Главком».

Повідомляється, що 15 лютого з 22:00 введено обмеження на в’їзд великовантажного і великогабаритного транспорту до Києва, щоб зменшити навантаження на дороги та забезпечити роботу снігоприбиральної техніки.

«Закликаємо киян у період негоди користуватися громадським транспортом замість власних авто. Це допоможе уникнути заторів і пришвидшить роботу комунальних служб і спецтехніки», – зазначили в адміністрації.

Також водіїв просять дотримуватися правил зупинки та стоянки: «Просимо водіїв дотримуватися правил паркування й не лишати авто на узбіччях, аби не заважати снігоприбиральній техніці. У разі потреби неправильно припарковані авто евакуйовуватимуть».

У патрульній поліції звернулися до водіїв великого транспорту із проханням планувати маршрути заздалегідь, а всіх автомобілістів – не порушувати ПДР під час паркування.

Пішоходів також закликали бути уважними: «Переходьте дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора. Виділіть себе, одягнувши світлоповертальні елементи».

Правоохоронці наголошують, що працюватимуть у посиленому режимі та готові допомагати учасникам дорожнього руху в разі потреби.



Варто зазначити, що 15 лютого Київ засипало снігом, комунальники запевняють, що на автошляхах працює 216 одиниць спецтехніки підприємства «Київавтодор».

Тим часом, у місцевих Telegram-каналах повідомляють про численні ДТП на дорогах столиці. Також через опади буксують вантажівки.