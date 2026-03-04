Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Троєщині змінено рух електротранспорту через ремонт шляхопроводу (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Троєщині змінено рух електротранспорту через ремонт шляхопроводу (схема)
На час ремонту шляхопроводу організовано тимчасовий автобусний маршрут № 37-Д
фото: geo.kyiv.ua

Рух тролейбусів маршруту № 37-А «Ст. м. «Лісова» – вул. Миколи Закревського. Поліклініка» на період проведення робіт закрито

Сьогодні, 4 березня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на шляхопроводі в складі транспортної розв’язки на перетині вулиць Рональда Рейгана та Оноре де Бальзака змінено рух електротранспорт. Про це повідомили у КМДА , інформує «Главком».

Зокрема, тролейбусний маршрут № 37 «Вул. Милославська – ст. м. «Лісова» курсуватиме за таким маршрутом: вул. Радунська (від вул. Милославської) – вул. Лісківська – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Рональда Рейгана, далі за власним маршрутом до ст. м. «Лісова».

У зворотному напрямку: від ст. м. «Лісова» до вул. Рональда Рейгана за власним маршрутом, далі – просп. Червоної Калини – вул. Олександри Екстер – вул. Лісківська – вул. Радунська до вул. Милославська.

Тимчасова схема тролейбусного маршруту № 37
Тимчасова схема тролейбусного маршруту № 37
інфографіка: «Київпастранс»

Для зручності перевезень пасажирів КП «Київпастранс» також організує рух тимчасового автобусного маршруту № 37-Д «Ст. м. «Лісова» – вул. Миколи Закревського. Поліклініка».

Автобуси курсуватимуть наступним чином: вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий – вул. Братиславська – вул. Рональда Рейгана – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – шляхопровід через колії швидкісного трамвая на вул. Сержа Лифаря – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Рональда Рейгана – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Олександри Екстер – вул. Миколи Закревського – вул. Костянтина Данькевича – просп. Червоної Калини – вул. Олександри Екстер – вул. Лісківська – вул. Радунська – вул. Рональда Рейгана – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – шляхопровід через колії швидкісного трамвая на вул. Сержа Лифаря – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Рональда Рейгана – вул. Братиславська – просп. Лісовий – вул. Мілютенка – вул. Кіото.

Схема тимчасового автобусного маршруту № 37-Д
Схема тимчасового автобусного маршруту № 37-Д
інфографіка: «Київпастранс»

Рух тролейбусів маршруту № 37-А «Ст. м. «Лісова» – вул. Миколи Закревського. Поліклініка» на період проведення робіт закриють. 

Нагадаємо, з 4 березня, за умови відсутності нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, електротранспорт лівого берега курсуватиме за звичним розкладом та відповідно до планового випуску, а дублюючі автобуси будуть скасовані.

Як повідомлялося, 25 лютого «Київпастранс» почав часткове відновлення роботи електротранспорту на правому березі столиці. Робота електротранспорту відновлюється з урахуванням рішень енергетиків і технічних можливостей мережі.

Теги: Київ громадський транспорт дороги ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні оголошено повітряну тривогу
В Україні оголошено повітряну тривогу
22 лютого, 03:56
Пожежа сталася в номері на третьому поверсі готелю
Пожежа на Хрещатику: у центрі Києва загорівся готель «Дніпро» (фото)
5 лютого, 10:24
Встановлення інсталяції було присвячене Дню Державної спеціальної служби транспорту Міноборони
У центрі Києва з’явилася унікальна інсталяція з антидронової сітки (фото)
5 лютого, 13:24
Влада закликає балансоутримувачів вчасно встановлювати захисні огорожі та очищувати покрівлі
Падіння крижаних бурульок у Києві: як вберегтися та хто має чистити дахи
11 лютого, 14:35
ТРЦ Ocean Plaza був відкритий 19 листопада 2012 року
Продаж ТРЦ Ocean Plaza: що відомо про один із найбільших торгових центрів України
18 лютого, 09:06
Дорожники ремонтуватимуть ділянку проїжджої частини Набережного шосе від транспортної розв'язки мосту ім. Патона до Поштової площі
20 лютого у Печерському районі частково обмежено рух транспорту: де саме
20 лютого, 08:24
У МЗС підтвердили наміри низки іноземних партнерів відвідати українську столицю
На четверті роковини повномасштабної війни у Києві буде чимало міністрів та лідерів країн – МЗС
23 лютого, 10:42
Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ
Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ
26 лютого, 06:55
Дрон влучив у верхні поверхи будинку на Зої Гайдай у Києві. 14 листопада 2025 року
Як киянам компенсують кошти за пошкоджене житло. Заступник Кличка пояснив, як працює система
2 березня, 07:00

Новини

Привласнення квартири померлої киянки: підозру отримали ексголова суду та група адвокатів
Привласнення квартири померлої киянки: підозру отримали ексголова суду та група адвокатів
На «Лук'янівській» триває заміна вхідних дверей: як працюватиме станція
На «Лук'янівській» триває заміна вхідних дверей: як працюватиме станція
На Троєщині змінено рух електротранспорту через ремонт шляхопроводу (схема)
На Троєщині змінено рух електротранспорту через ремонт шляхопроводу (схема)
Сприяння в уникненні мобілізації: на Київщині офіцеру ТЦК повідомлено про підозру
Сприяння в уникненні мобілізації: на Київщині офіцеру ТЦК повідомлено про підозру
Що буде з оглядовим колесом на Подолі? Влада ухвалила рішення, реакція киян
Що буде з оглядовим колесом на Подолі? Влада ухвалила рішення, реакція киян
Столична влада звернулася до поліції через недостовірну інформацію про міст Патона
Столична влада звернулася до поліції через недостовірну інформацію про міст Патона

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
2 березня, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua