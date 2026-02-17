Головна Київ Новини
Ракетний удар по Київській телевежі: заочну підозру отримав ще один генерал РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
1 березня 2022 року збройні сили Росії здійснили ракетний удар по Києву, використавши крилаті ракети класу «повітря-земля» Х-101
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Внаслідок обстрілу телевежі загинуло п’ятеро людей, серед яких – телеоператор одного з національних каналів

Слідчі СБУ та прокурори Києва ідентифікували чергового воєнного злочинця РФ, відповідального за атаку на столицю на початку повномасштабного вторгнення. Це вже третій високопоставлений військовий РФ, якого притягують до відповідальності за цей воєнний злочин. Про це повідомляє «Главком» із посиланняям на пресслужбу столичної прокуратури.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури заочно повідомлено про підозру російському генерал-майору – командиру 22-ої гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

Російський генерал-майор-командир 22-ої гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ отримав підозру за атаку на столицю на початку повномасштабного вторгнення
Російський генерал-майор-командир 22-ої гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ отримав підозру за атаку на столицю на початку повномасштабного вторгнення
фото: Київська міська прокуратура

Слідство встановило, що 1 березня 2022 року збройні сили Росії здійснили ракетний удар по Києву, використавши крилаті ракети класу «повітря-земля» Х-101.

За даними прокуратури, підозрюваний отримав наказ командувача дальньої авіації та віддав бойове розпорядження про умисне нанесення ракетного удару по цивільних об’єктах Києва, внаслідок чого загинуло п’ятеро цивільних мешканців столиці, ще шестеро – отримали поранення. Серед загиблих – телеоператор одного з українських телеканалів.

У прокуратурі нагадали, що внаслідок тієї атаки у столиці було пошкоджено багатоповерхові будинки, будівлю телевежі, приміщення Національного університету охорони здоровʼя України імені П.Л. Шупика, автосервісу та спорткомплексу.

Російському військовому командиру повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у серпні 2025 року заочні підозри отримали два інші російські генерали, які брали участь у підготовці та здійсненні цього ракетного удару РФ. Зокрема це командувач дальньої авіації військово-повітряних сил РФ та командир 121-го важкого бомбардувального полку військово-космічних сил Росії.

