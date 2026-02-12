Двигун дрона пробив стіну і опинився посеред квартири у Києві (фото)

Під час огляду помешкання вибухотехніки вилучили реактивний двигун безпілотника, який пробив конструкції та залишився всередині житла

У ніч на 12 лютого російські окупаційні війська здійснили прицільну атаку на Лівий берег столиці, внаслідок чого у Дарницькому районі зафіксовано руйнування та постраждалих. За повідомленням поліції Києва, уламки ворожих безпілотників пошкодили фасад житлової багатоповерхівки та низку автомобілів, припаркованих у дворах, інформує «Главком».

Найбільш небезпечний інцидент стався в одній із квартир на останньому поверсі багатоповерхівки, куди влучили частини збитого БпЛА.

Фасад будинку, пробитий уламком дрона фото: Поліція Києва

Під час огляду помешкання вибухотехніки вилучили реактивний двигун безпілотника, який пробив конструкції та залишився всередині житла. Вибуху двигуна вдалося уникнути, проте фасад будівлі отримав пошкодження.

Пошкоджена автівка внаслідок атаки росіян фото: поліція Києва

Падіння уламків біля одного з будинків у Києві фото: поліція Києва

Станом на ранок 12 лютого відомо про двох постраждалих мешканців району – поранення різного ступеня тяжкості отримали чоловік та жінка. На місцях подій продовжують працювати слідчо-оперативні групи, патрульні поліцейські та рятувальні служби. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу, а правоохоронці збирають докази чергового воєнного злочину проти мирного населення столиці.

Нагадаємо, вночі 12 лютого російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Кличко повідомив, що РФ б'є по обʼєктах інфраструктури Києва. У Дарницькому районі, попередньо, влучання в приватний будинок. У Голосіївському та Деснянському – в нежитлову забудову. Падіння уламків біля житлового будинку в Дніпровському районі.

До слова, учора влада закликала киян перевірити та за потреби оновити запаси питної й технічної води. Поки зберігається низька температура повітря, існує ризик нових ворожих атак, наголосили у КМДА.