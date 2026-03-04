Головна Київ Новини
Бюро знахідок у київському метро: де та як забрати загублену річ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Бюро знахідок у київському метро: де та як забрати загублену річ
Київський метрополітен показав найдивніші знахідки
фото: КМДА

Знайдені речі зберігаються в бюро протягом шести місяців, після чого їх списують згідно із законодавством

Від мобільних телефонів до величезних термосумок для доставки їжі – щодня пасажири столичного метро залишають у вагонах та на станціях десятки речей. Комунальне підприємство «Київський метрополітен» нагадало, куди потрапляють знахідки та як повернути свою власність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Головний «склад» загублених речей розташований на станції «Дорогожичі». Бюро працює за таким графіком:

  • Понеділок – четвер: 08:00 – 17:00;
  • П’ятниця: 08:00 – 15:45;
  • Субота та неділя: вихідні;
  • Технічна перерва: 12:00 – 12:45.

Важливо: Знайдені речі зберігаються в бюро протягом шести місяців, після чого їх списують згідно із законодавством, а знайдені документи метрополітен у себе не тримає – їх одразу передають поліції.

Повідомляється, що тільки за останній квартал 2025 року до бюро потрапив солідний «улов»: 35 сумок, 15 мобільних телефонів та 11 пар навушників. Частину речей власники вже встигли забрати, проте багато згуб усе ще чекають на своїх господарів

Алгоритм дій: якщо ви щось загубили у метро

  • Зателефонуйте за номером: (044) 238-43-13.
  • Опишіть предмет: колір, вигляд, що було всередині.
  • Вкажіть деталі: на якій приблизно станції залишили річ, а також дату та час поїздки.

Що робити, якщо ви знайшли чужу річ?

  • На станції: одразу повідомте чергового або працівника поліції.
  • У поїзді: скористайтеся переговорним пристроєм «Пасажир – Машиніст» у вагоні.

Метрополітен просить не відкривати підозрілі пакунки, сумки чи коробки самостійно. Це може бути небезпечно. Про знахідку мають подбати фахівці.

«Слідкуйте за особистими речами, а якщо знайшли чужі – обов’язково повідомте працівників станції», – закликали у КМДА.

Нагадаємо, на станції метро «Лукʼянівська» продовжуються роботи з почергової заміни вхідних груп дверей. Сьогодні, 4 березня, фахівці комунального підприємства «Київський метрополітен» розпочнуть ремонтні роботи на виході № 1 у напрямку вул. Юрія Іллєнка. 

