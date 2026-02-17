У центрі Києва через генератор загорівся салон краси

У ДСНС вкотре наголосили, що генератор можна встановлювати тільки на відкритому повітрі

У Печерському районі Києва сталася пожежа у салоні краси. Зайнявся генератор, який був встановлений у приміщенні. Про це повідомили у ДСНС Києва, інформує «Главком».

Повідомлення про пожежу на вулиці Євгена Коновальця надійшло 17 лютого о 12:41.

«Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, обійшлося без жертв і постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Пожежники загасили пожежу у салоні краси на вулиці Євгена Коновальця фото: ДСНС Києва

У ДСНС вкотре наголосили, що генератор можна встановлювати тільки на відкритому повітрі – щонайменше за 6 метрів від дверей і вікон. Під час роботи він виділяє чадний газ, який є смертельно небезпечним для життя і в жодному разі не повинен потрапляти до приміщення.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва через діючий у квартирі генератор загинула родина. До поліції Києва надійшло повідомлення про зникнення 30-річної місцевої мешканки. У ході розшукових заходів поліцейські з’ясували, що киянка поїхала у гості до своїх батьків у Деснянський район столиці та залишилась в них на ніч. Прибувши за адресою, правоохоронці виявили у квартирі на Лісовому масиві тіло зниклої жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька без ознак життя. У помешканні працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона.