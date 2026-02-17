Головна Київ Новини
search button user button menu button

У центрі Києва через генератор загорівся салон краси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У центрі Києва через генератор загорівся салон краси
Салон краси розміщений на першому поверсі житлового будинку на вулиці Євгена Коновальця
фото: ДСНС Києва/Facebook

У ДСНС вкотре наголосили, що генератор можна встановлювати тільки на відкритому повітрі  

У Печерському районі Києва сталася пожежа у салоні краси. Зайнявся генератор, який був встановлений у приміщенні. Про це повідомили у ДСНС Києва, інформує «Главком».

Повідомлення про пожежу на вулиці Євгена Коновальця надійшло 17 лютого о 12:41.

«Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, обійшлося без жертв і постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Пожежники загасили пожежу у салоні краси на вулиці Євгена Коновальця
Пожежники загасили пожежу у салоні краси на вулиці Євгена Коновальця
фото: ДСНС Києва

У ДСНС вкотре наголосили, що генератор можна встановлювати тільки на відкритому повітрі – щонайменше за 6 метрів від дверей і вікон. Під час роботи він виділяє чадний газ, який є смертельно небезпечним для життя і в жодному разі не повинен потрапляти до приміщення.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва через діючий у квартирі генератор загинула родина. До поліції Києва надійшло повідомлення про зникнення 30-річної місцевої мешканки. У ході розшукових заходів поліцейські з’ясували, що киянка поїхала у гості до своїх батьків у Деснянський район столиці та залишилась в них на ніч. Прибувши за адресою, правоохоронці виявили у квартирі на Лісовому масиві тіло зниклої жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька без ознак життя. У помешканні працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона.

Читайте також:

Теги: Київ пожежа рятувальники генератор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на приватний будинок у Харкові
Удар по будинку у Харкові: ДСНС показала кадри з наслідками
18 сiчня, 08:01
Попри обмеження в роботі всього комплексу, гіпермаркет Auchan продовжує працювати у штатному режимі
У Києві тимчасово зачинено ТРК «Проспект»: що відомо
22 сiчня, 08:50
Кияни у наметі Червоного Хреста
У Голосіївському районі Києва можна отримати гарячі обіди: адреси
26 сiчня, 16:44
90% аварій стаються не через загальну температуру, а через локальний протяг
Бахматов дав покрокову інструкцію, як врятувати труби у підвалах від замерзання
28 сiчня, 18:02
Проведена судово-психіатрична експертиза встановила, що підозрюваний страждає на психічну хворобу з параноїдальним синдромом
Задушив бабусю на очах у зв’язаного батька: киянин уникне тюрми через стан здоров’я
2 лютого, 13:26
Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки масованих атак РФ на Київ
Лівий берег столиці повернувся до тимчасових графіків відключення світла
4 лютого, 11:51
Пожежа сталася в номері на третьому поверсі готелю
Пожежа на Хрещатику: у центрі Києва загорівся готель «Дніпро» (фото)
5 лютого, 10:24
Київ отримав першу партію генераторів від Європейського Союзу
Київ отримає від ЄС понад 200 генераторів, перша партія вже прибула до столиці
5 лютого, 16:48
Аварія сталася вночі 1 лютого
Втік, залишивши пасажира помирати в авто. У Києві затримано винуватця ДТП
6 лютого, 14:17

Новини

Злісне невиконання батьківських обов’язків: оголошено підозру матері 17-річної дівчини
Злісне невиконання батьківських обов’язків: оголошено підозру матері 17-річної дівчини
Атака на Київ 12 лютого: комунальники відновили опалення в усіх будинках
Атака на Київ 12 лютого: комунальники відновили опалення в усіх будинках
Посадовцю КМДА оголошено обвинувачення через закупівлю генераторів із націнкою
Посадовцю КМДА оголошено обвинувачення через закупівлю генераторів із націнкою
У Києві викрито схему постачання неякісних грілок для прикордонників: деталі справи
У Києві викрито схему постачання неякісних грілок для прикордонників: деталі справи
У центрі Києва через генератор загорівся салон краси
У центрі Києва через генератор загорівся салон краси
Масові травмування киян через ожеледицю: дев'ять посадовців столиці отримали підозри
Масові травмування киян через ожеледицю: дев'ять посадовців столиці отримали підозри

Новини

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua