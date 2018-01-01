Проїзд з Києва до аеропорту «Бориспіль» подорожчав до 100 гривень

Також збільшилася ціна проїзду від метро Харківська до аеропорту з 50 до 60 грн

Проїзд в автобусах Skybus між залізничним вокзалом Києва «Київ-Пасажирський» і аеропортом «Бориспіль» подорожчав з 80 до 100 грн. [READ_MORE] Про це повідомляє avianews.com. Також збільшилася ціна проїзду від метро Харківська до аеропорту з 50 до 60 грн. Згідно з інформацією, наданої в автобусах, зміна тарифу



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Також збільшилася ціна проїзду від метро Харківська до аеропорту з 50 до 60 грн

Проїзд в автобусах Skybus між залізничним вокзалом Києва «Київ-Пасажирський» і аеропортом «Бориспіль» подорожчав з 80 до 100 грн.

Про це повідомляє avianews.com.

Також збільшилася ціна проїзду від метро Харківська до аеропорту з 50 до 60 грн. Згідно з інформацією, наданої в автобусах, зміна тарифу сталася з 5 лютого 2018 року. Минулого разу підвищення ціни проїзду відбувалося рік тому.

З 1 січня 2017 року вартість проїзду від вокзалу до аеропорту «Бориспіль» зросла з 60 до 80 грн, а від метро Харківська до аеропорту — з 35 до 50 грн.

Зараз регулярне сполучення між аеропортом «Бориспіль» і центральним залізничним вокзалом Києва забезпечують тільки автобуси Skybus.

Як відомо, 16 лютого Кабінет міністрів України підтримав будівництво лінії швидкісного залізничного сполучення з аеропортом «Бориспіль». Для будівництва цієї лінії необхідно близько 800 млн грн, а роботи планують закінчити у грудні 2018 року. Україна у 2011-2012 роках досягла угод з Ексімбанком Китаю про фінансування низки проектів. Згідно з умовами одного з них, для реалізації національного проекту «Повітряний експрес» Ексімбанк Китаю повинен був надати Україні кредит у розмірі 372 млн дол.

У вересні 2014 року керівництво Мінінфраструктури заявило, що під приводом реалізації проекту «Повітряний експрес», яким курував на той момент голова Держінвестпроекту Владислав Каськів, зникли 50 млн дол. кредиту. Після цього в міністерстві проект у первісному вигляді назвали «безперспективним» і почали переговори про його переформатування. У жовтні минулого року Прокуратура міста Києва через суд домоглася стягнення з комерційної структури «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» на користь держави в особі Міністерства інфраструктури України та держпідприємства «Повітряний експрес» більше 94 млн гривень кредитних коштів для реалізації проекту «Повітряний експрес».

Національний проект «Повітряний експрес» - це створення швидкісних пасажирських перевезень між ст. «Київ-Пасажирський» і міжнародним аеропортом «Бориспіль» та розвиток інфраструктури міжнародного аеропорту «Бориспіль».



